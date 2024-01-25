Любимец фанатов «МЮ» Чичарито возвращается в свой родной клуб. С этим особенным моментом его поздравил сэр Алекс

«Чичарито, твой старый босс на связи», — начал сэр Алекс Фергюсон свое обращение к экс-нападающему «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего, я хочу поздравить тебя с возвращением в свой родной клуб, в Мексику, где все началось, где я нашел тебя и подписал. Ты был для нас фантастическим игроком. У тебя была отличная карьера, и я думаю, что теперь, когда ты возвращаешься в родной клуб, ты привнесешь туда свой опыт и передашь его всем игрокам.

Привет твоей семье! Желаю тебе приятно провести там время и достигнуть новых целей. Всего наилучшего».

Чичарито свободным агентом возвращается в «Гвадалахару», где он делал первые шаги в футболе, после долгих лет впечатляющих выступлений за границей. Пожалуй, это идеальный финал его легендарной карьеры.

За пять лет, проведенных на «Олд Траффорд», он заработал огромную любовь фанатов, и был известен как любимый джокер сэра Алекса, способный переломить ход матча, выйдя со скамейки.

Эрнандес поблагодарил сэра Алекса за добрые слова, написав в соцсетях:

«Босс, нет слов, чтобы описать, как много вы для меня значите.

То, что я могу сказать, что был одним из ваших игроков, — одно из моих самых больших достижений. СПАСИБО! А другой моей семье, «Манчестер Юнайтед», спасибо за то, что позволили мне стать частью вашей истории.

Буду любить вас вечно. Один раз красный — красный навсегда».