United Tweets
Блог

Любимец фанатов «МЮ» Чичарито возвращается в свой родной клуб. С этим особенным моментом его поздравил сэр Алекс

Гвадалахара Гвадалахара
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Футбол Футбол

«Чичарито, твой старый босс на связи», — начал сэр Алекс Фергюсон свое обращение к экс-нападающему «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего, я хочу поздравить тебя с возвращением в свой родной клуб, в Мексику, где все началось, где я нашел тебя и подписал. Ты был для нас фантастическим игроком. У тебя была отличная карьера, и я думаю, что теперь, когда ты возвращаешься в родной клуб, ты привнесешь туда свой опыт и передашь его всем игрокам.

Привет твоей семье! Желаю тебе приятно провести там время и достигнуть новых целей. Всего наилучшего».

Чичарито свободным агентом возвращается в «Гвадалахару», где он делал первые шаги в футболе, после долгих лет впечатляющих выступлений за границей. Пожалуй, это идеальный финал его легендарной карьеры.

За пять лет, проведенных на «Олд Траффорд», он заработал огромную любовь фанатов, и был известен как любимый джокер сэра Алекса, способный переломить ход матча, выйдя со скамейки.

Эрнандес поблагодарил сэра Алекса за добрые слова, написав в соцсетях:

«Босс, нет слов, чтобы описать, как много вы для меня значите.

То, что я могу сказать, что был одним из ваших игроков, — одно из моих самых больших достижений. СПАСИБО! А другой моей семье, «Манчестер Юнайтед», спасибо за то, что позволили мне стать частью вашей истории.

Буду любить вас вечно. Один раз красный — красный навсегда».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видно многое значил для деда, если так лично поздравил.
+2
0
+2
верю что МЮ вернётся на Олимп
0
0
0
С нынешним уровнем атаки в МЮ горошек бы явно не был лишним
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий