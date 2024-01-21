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Марсьялю пора напрячься? Новое правило руководства «Манчестер Юнайтед» после назначение Омара Беррады

Фабрицио Романо
Омар Беррада
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Джим Рэтклифф
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Пару дней назад прогремела неожиданная новость, ознаменовавшая большие перемены для «Манчестер Юнайтед», — новым генеральным директором клуба станет Омар Беррада.

До недавнего времени Беррада работал на «Манчестер Сити», но сэр Джим Рэтклифф уговорил специалиста перейти на красную сторону города, чтобы возглавить процесс капитальной перестройки клуба.

Новый директор, естественно, привнесет в команду новые правила и стандарты. И одно уже точно известно.

Фабрицио Романо в разговоре с The United Stand рассказал, что новое правление не позволит игрокам, получающим мало игрового времени и не соответствующим стандартам команды, оставаться в клубе. Омар Беррада считает, что футболисты должны либо выступать, либо покинуть клуб в течение 1-2 лет.

«Юнайтед» славится тем, что позволял множеству игроков годами числиться в клубе и получать зарплаты, при этом практически не участвуя в матчах. Чего только стоит Фил Джонс, который в последний раз регулярно выступал в сезоне 18/19, но покинул клуб лишь прошлым летом. Или же Антони Марсьяль, выступающий за клуб почти 9 лет и уже давно не считающийся ключевым футболистом команды.

6 комментариев
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Чувствуется многим придётся не сладко. Грядут перемены! Хорошие перемены!
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Давно пора уже в этом великом клубе навести порядки. Нужна твердая рука.
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Ответ Ariel Ortega
Чувствуется многим придётся не сладко. Грядут перемены! Хорошие перемены!
10 лет уже этой песне…
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Ответ Андрей Хан
Популизм чистой воды. Неужто кто-то поверит, что все эти годы ни один из череды тренеров не хотел избавиться от неиграющего балласта с большими личками? Разумеется, хотели, да только не видно на рынке желающих такой актив приобретать, а просто взять и разорвать контракт не выйдет.
А ты посмотри политику избавления от ненужных игроков в Мансити. Они вовремя продают или отпускают в аренды. В эру Гвардиолы разгильдяйства по трансферной политике больше нет
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Звучит это всё очень оптимистично!
Набираемся терпения и веры! 👹⚽
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Популизм чистой воды. Неужто кто-то поверит, что все эти годы ни один из череды тренеров не хотел избавиться от неиграющего балласта с большими личками? Разумеется, хотели, да только не видно на рынке желающих такой актив приобретать, а просто взять и разорвать контракт не выйдет.
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