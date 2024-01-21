Марсьялю пора напрячься? Новое правило руководства «Манчестер Юнайтед» после назначение Омара Беррады

Пару дней назад прогремела неожиданная новость, ознаменовавшая большие перемены для «Манчестер Юнайтед», — новым генеральным директором клуба станет Омар Беррада.

До недавнего времени Беррада работал на «Манчестер Сити», но сэр Джим Рэтклифф уговорил специалиста перейти на красную сторону города, чтобы возглавить процесс капитальной перестройки клуба.

Новый директор, естественно, привнесет в команду новые правила и стандарты. И одно уже точно известно.

Фабрицио Романо в разговоре с The United Stand рассказал, что новое правление не позволит игрокам, получающим мало игрового времени и не соответствующим стандартам команды, оставаться в клубе. Омар Беррада считает, что футболисты должны либо выступать, либо покинуть клуб в течение 1-2 лет.

«Юнайтед» славится тем, что позволял множеству игроков годами числиться в клубе и получать зарплаты, при этом практически не участвуя в матчах. Чего только стоит Фил Джонс, который в последний раз регулярно выступал в сезоне 18/19, но покинул клуб лишь прошлым летом. Или же Антони Марсьяль, выступающий за клуб почти 9 лет и уже давно не считающийся ключевым футболистом команды.