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Джим Рэтклифф впервые встретился с персоналом «МЮ». В конце выступления миллиардер получил аплодисменты 👏

Джим Рэтклифф
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Сэр Джим Рэтклифф провел общее совещание, на которое пригласил всех сотрудников «Манчестер Юнайтед». Это было первое общение миллиардера с персоналом с момента приобретения 25-процентной доли клуба.

По данным The Athletic, британский миллиардер получил аплодисменты персонала за «прямое и честное» обсуждение давних проблем клуба.

Говорят, что личное присутствие и речь Рэтклиффа оставили позитивный след на персонале, особенно по сравнению с Джоэлом Глейзером, который не обращался с сотрудниками с 2005 года.

Рэтклифф подчеркнул, что успех клуба должен измеряться медалями, а не доходами.

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