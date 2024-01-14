Гарначо пообещал блогеру iShowSpeed, что отпразднует гол в ворота «Тоттенхэма» особым образом. Осталось только забить

Накануне матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» Алехандро Гарначо и его брат Роберт пришли в гости на стрим к блогеру iShowSpeed, известному своей страстной любовью к Криштиану Роналду.

Speed решил воспользоваться возможностью и попросил вингера отпраздновать его потенциальный гол «шпорам» особым образом. Он предлагал несколько вариантов, от которых футболист и его брат отказывались, но в итоге они пришли к общему знаменателю.

Естественно, первым движением должно стать знаменитое SIUUU от Криштиану, а после блогер настоял на том, чтобы аргентинец полаял в камеру.

Также в ходе разговора Speed показал, как, в его представлении, Алехандро должен забить в воскресенье в вечером, до слез рассмешив обоих Гарначо.

Что ж, дело за малым... Скоро проверим, сдержит ли свое обещание нападающий.