Гендиректор «Боруссии» отрицает, что у Санчо есть проблемы с дисциплиной. Однако с ним сложно согласиться

Страдания Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» завершились, по крайней мере на ближайшее время: вингер отправился в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

Санчо выпал из состава команды Тен Хага в начале сентября. После поражения от «Арсенала» (1:3) главный тренер «дьяволов» сказал, что футболист не попал в заявку на матч, потому что тот недостаточно усердно тренировался. В ответ Джейдон в посте в соцсетях заявил, что он «козел отпущения» и все, что о нем говорят — неправда. После этого инцидента от вингера потребовали извинений, которые он отказался приносить, и с тех пор Санчо ни разу не попадал в заявку.

«Шмели» с радостью воспользовались возможностью и вернули игрока, которого они продали манкунианцам за 85 миллионов евро, заплатив 4 миллиона.

В интервью Sky Sports Deutschland гендиректор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что, по его мнению, история о Санчо не имеет под собой оснований:

«У него нет никаких проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто придумал эту историю.

У Джейдона есть только одна проблема: время от времени он опаздывает. Он не так хорошо чувствует внутренние часы. Он хороший парень, но иногда опаздывает. С этим надо просто смириться.

Ради чего ходят на стадион? Мы туда ходим не потому, что игроки пунктуальны. Я хочу посмотреть на то, как он принимает мяч. Мяч — по-прежнему его друг, пусть даже Джейдон давно не играл».

Его поддержал и экс-тренер «МЮ» Ральф Рангник:

«За шесть месяцев, пока я тренировал его, не было ни одной проблемы с дисциплиной. Наоборот. Он тихий и приятный парень».

Однако Ватцке, кажется, несколько преуменьшает проблему. Во-первых, если футболист серьезно опаздывает и никак не исправляется, это сложно назвать мелочью. А во-вторых, это недостаток, который Санчо сохраняет на протяжении всей карьеры.

Как только стало известно, что вингер не дружит с дисциплиной, фанаты перерыли интернет и нашли доказательства того, что у него были проблемы во всех командах, где он был, включая «Дортмунд». Там его «заставляли тренироваться под проливным дождем в одиночку из-за регулярных опозданий».

Также в прошлом месяце о проблемах Санчо высказался Неманя Матич:

«В «Челси» игроки были профессиональны, пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, а в «Юнайтед» это происходило почти каждый день. Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и еще пара».

В резюме Джейдона есть не только опоздания. The Athletic сообщал, что во время карантина из-за коронавируса игрок отправился на вечернику в честь дня рождения Тэмми Абрахама, после чего его на некоторое время исключили из сборной Англии. Также, пока действовал локдаун, он ездил к барберу, за что получил штраф от «Боруссии» в размере 10 тысяч евро.

Как утверждает издание, в «МЮ» испробовали множество методов, однако Джейдон не реагирует ни на похвалы, ни на критику. Многие игроки в раздевалке одобряли жесткий подход Тен Хага, поскольку опоздания были системными и выводили их из себя.

Кстати, INEOS и Джим Рэтклифф, недавно выкупившие 25% акций клуба, тоже согласны с отстранением англичанина.

А как вы считаете, проблема в самом Санчо или в Тен Хаге?