🤨 «Я могу объяснить его плохую форму». Эрик тен Хаг назвал причину провальной игры Антони
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони продолжает бесславную безголовую серию, которая достигла уже 21 матча во всех соревнованиях.
Сложная ситуация с выступлениями бразильца накалена до предела. Колкую тему не удалось обойти стороной даже Эрику тен Хагу.
«Я могу объяснить его плохую форму и думаю, что это очень просто.
Проблемы за пределами поля (скандал с бывшей девушкой) мешают его игре. В первый год он был очень хорош, предсезонная подготовка была отличной, а первые четыре игры сезона были просто превосходными.
Он отлично проявил себя в матче со «шпорами», но потом все изменилось. Он играет не так, как от него ждут. Антони может быть гораздо лучше», - заявил тен Хаг.