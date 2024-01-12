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🤨 «Я могу объяснить его плохую форму». Эрик тен Хаг назвал причину провальной игры Антони

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони продолжает бесславную безголовую серию, которая достигла уже 21 матча во всех соревнованиях.

Сложная ситуация с выступлениями бразильца накалена до предела. Колкую тему не удалось обойти стороной даже Эрику тен Хагу.

«Я могу объяснить его плохую форму и думаю, что это очень просто.

Проблемы за пределами поля (скандал с бывшей девушкой) мешают его игре. В первый год он был очень хорош, предсезонная подготовка была отличной, а первые четыре игры сезона были просто превосходными.

Он отлично проявил себя в матче со «шпорами», но потом все изменилось. Он играет не так, как от него ждут. Антони может быть гораздо лучше», - заявил тен Хаг.

1 комментарий
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Эрику конечно виднее, но по мне уже пора принять решение что Антони не то чтобы слабый, но скорее довольной тупой футболист. Надо расставаться - в первую очередь это нужно самому Антони
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