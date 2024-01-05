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Тимо Вернер близок к возвращению в АПЛ. Есть два варианта: «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

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По словам немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Тимо Вернер близок к аренде в «Тоттенхэм», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что «красные дьяволы» не будут делать крупных приобретений в январе, но им по-прежнему нужен новый нападающий. Рассматриваются варианты аренды, среди которых фигурирует форвард «Лейпцига».

Однако, «Тоттенхэм» опережает «Юнайтед» в гонке за футболистом.

Напомним, что 27-летний Вернер уже играл в АПЛ. В 2020 году игрок перешел в «Челси», где спустя два неудачных года, вновь вернулся в Германию.

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