Тимо Вернер близок к возвращению в АПЛ. Есть два варианта: «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

По словам немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Тимо Вернер близок к аренде в «Тоттенхэм», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что «красные дьяволы» не будут делать крупных приобретений в январе, но им по-прежнему нужен новый нападающий. Рассматриваются варианты аренды, среди которых фигурирует форвард «Лейпцига».

Однако, «Тоттенхэм» опережает «Юнайтед» в гонке за футболистом.

Напомним, что 27-летний Вернер уже играл в АПЛ. В 2020 году игрок перешел в «Челси», где спустя два неудачных года, вновь вернулся в Германию.