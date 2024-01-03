Серхио Регилон попрощался с болельщиками и поблагодарил «МЮ»

Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды футболиста.

Серхио воспользовался социальной сетью, чтобы обратиться к болельщикам «красных дьяволов»:

«Было здорово играть за «МЮ», я хотел поблагодарить клуб, болельщиков и товарищей по команде. Для меня было привилегией выступать за этот великий клуб. Желаю «красным дьяволам» всего наилучшего».

«Манчестер Юнайтед» использовал Регилона в качестве временного решения, чтобы заменить травмированного Тирелла Маласию, который скоро сможет вернуться на поле.

Левый защитник присоединился к команде Эрика тен Хага в августе и провел за клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.