United Tweets
Блог

Серхио Регилон попрощался с болельщиками и поблагодарил «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Серхио Регилон Серхио Регилон
Футбол Футбол

Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды футболиста.

Серхио воспользовался социальной сетью, чтобы обратиться к болельщикам «красных дьяволов»:

«Было здорово играть за «МЮ», я хотел поблагодарить клуб, болельщиков и товарищей по команде. Для меня было привилегией выступать за этот великий клуб. Желаю «красным дьяволам» всего наилучшего».

«Манчестер Юнайтед» использовал Регилона в качестве временного решения, чтобы заменить травмированного Тирелла Маласию, который скоро сможет вернуться на поле.

Левый защитник присоединился к команде Эрика тен Хага в августе и провел за клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий