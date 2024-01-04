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«Манчестер Юнайтед» установил контакт с «Лейпцигом» по поводу Тимо Вернера

Тимо Вернер Тимо Вернер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» «вступил в контакт» с «РБ Лейпциг» по поводу Тимо Вернера.

«Красные дьяволы» хотят узнать потенциальную запрашиваемую цену за 27-летнего футболиста, который хочет покинуть команду Бундеслиги.

«Манчестер Юнайтед» ищет «готового нападающего», поскольку они надеются решить свои проблемы с голами во второй половине кампании 2023/24.

Возвращение Вернера в Бундеслигу летом 2022 года из «Челси» не увенчалось успехом: игрок сборной Германии забил всего два гола в 14 играх в этом сезоне.

7 комментариев
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Вот куда? В тот момент когда большие проблемы с реализацией, устанавливают контакт с нападающим, которые один из лучших по запарыванию моментов
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Это уже контролируемые Рэдклиффом трансферы пошли?
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единственный плюс в нем, что он системный игрок и его можно просто запрограммировать (хаха) на создание моментов для хойлунда. чисто передачу в конце отдавать вместо удара по воротам
проходить защиту он умеет отлично
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мало антони с хойлундом и рэшфорда?
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Ответ kot_letova
Это уже контролируемые Рэдклиффом трансферы пошли?
надеюсь что нет )
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