«Манчестер Юнайтед» установил контакт с «Лейпцигом» по поводу Тимо Вернера

По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» «вступил в контакт» с «РБ Лейпциг» по поводу Тимо Вернера.

«Красные дьяволы» хотят узнать потенциальную запрашиваемую цену за 27-летнего футболиста, который хочет покинуть команду Бундеслиги.

«Манчестер Юнайтед» ищет «готового нападающего», поскольку они надеются решить свои проблемы с голами во второй половине кампании 2023/24.

Возвращение Вернера в Бундеслигу летом 2022 года из «Челси» не увенчалось успехом: игрок сборной Германии забил всего два гола в 14 играх в этом сезоне.