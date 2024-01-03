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Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть возможность продажи Мактоминея»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
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По словам Фабрицио Романо, ситуация Скотта Мактоминея в настоящее время остается «такой же, как и летом».

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть вопрос об уходе полузащитника из клуба, если в январе поступит «большое предложение».

Однако желания избавиться от 27-летнего футболиста, зарекомендовавшего себя как важный игрок основного состава, нет.

В этом сезоне Мактоминей принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях за «красных дьяволов», забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

 

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