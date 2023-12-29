📹«Не могу дождаться Амада в основе». Фанатам хватило одного видео, чтобы поменять в старте Антони на Диалло

Ивуариец ждет шанса.

Споры между болельщиками «Манчестер Юнайтед» возник после того, как клуб опубликовал видео, в котором игроки участвуют в испытании один на один. Каждому участнику нужно обыграть защитника и забить гол в ворота небольшого размера.

В ролике Амад Диалло довольно легко обыгрывает защитника на скорости, а потом забивает мяч в ворота. Антони потребовалось гораздо больше времени на это, но гол он также забил.

Видео вызвало дебаты среди болельщиков. Многие считают, что Амад Диалло заслужил место в основе, а Антони должен сесть на скамейку.

💭 Посмотрите, насколько быстрее Амад отправил мяч в сетку. И сравните с тем, как действует Антони.

💭 Боже, посмотрите разницу между Амадом и Антони. Не могу дождаться, когда Амад будет полностью готов!

💭 Разница между Диалло и Антони довела меня до истерики.

💭 Амада надо было выпустить против Антони. Он бы его сделал на резкости и скорости.

💭 Диалло использовал обе ноги, а Антони, который стоит 80 млн − одну. Печаль.

Очевидно, что ни один, ни второй в ближайшем туре в основе не выйдет, но кажется, что Тен Хагу стоит присмотреться к кандидатуре Амада Диалло.