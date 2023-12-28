Алехандро Гарначо провожает успешный для себя год стильной фотосессией📸

Восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился кадрами стильной фотосессии.

Уходящий год стал удачным для аргентинца. Он закрепился в составе «МЮ», регулярно забивает, в прошедшем матче с «Астон Виллой» оформил дубль. Успехи Гарначо оценили и в сборной Аргентины – футболист получил приглашение от главного тренера чемпионов мира Лионеля Скалони и дебютировал за команду минувшим летом. В личной жизни у Алехандро тоже произошло важное событие – 19-летний футболист стал отцом.