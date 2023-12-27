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Так выглядит счастье. Гарначо очень эмоционально отпраздновал победный гол Хейлунда в ворота «Астон Виллы»

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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«Манчестер Юнайтед» смог преподнести прекрасный подарок болельщикам в Boxing Day — команда одержала волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 3:2.

По итогам первого тайма манкунианцы проигрывали (0:2), но во второй половине матча они смогли перевернуть ситуацию: сначала Алехандро Гарначо оформил дубль, а победный удар нанес Расмус Хейлунд.

Вся команда крайне эмоционально отреагировала на гол датчанина.

Но реакция Алехандро, чьи усилия сделали этот момент возможным, стоит отдельного упоминания. Пока остальные игроки бежали к Расмусу, испанец рухнул на колени.

Возвел руки к небу.

А потом начал колотить по газону от избытка эмоций.

Встав, он показал победный жест и отправился к своим товарищам, чтобы продолжить празднование.

Фанаты оценили страсть 19-летнего вингера.

💬 «Одно точно можно сказать о Гарначо — он любит «Юнайтед». Он прилагает максимум усилий 24/7».

💬 «Празднование Гарначо после этого гола говорит обо всем».

💬 «Думаю, когда Хейлунд завершил камбэк, Гарначо праздновал так, потому что для Расмуса это первый гол в АПЛ. Братство».

💬 «Какая самоотдача и дух. Это то, что нужно «МЮ».

5 комментариев
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Горначо испанец? 😳
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Гарначо аргентинец)
Выдал вчера конечно перфоманс.
Это будущее Юнайтед 🙌
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Ответ Nodir Shamaksudov
Горначо испанец? 😳
Кажется, он родился в Мадриде
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Ответ Nodir Shamaksudov
Горначо испанец? 😳
У него оба гражданства. Родился он в Испании, в молодежке за них тоже играл, а вот теперь за Аргентину, откуда мама его. И испанец, и аргентинец применимо к нему 🙃
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