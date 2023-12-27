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Патрис Эвра больше всех верил в «МЮ». В перерыве матча с «Астон Виллой» он сделал предсказание, в которое никто не поверил

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И оказался прав.

Даже в тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Астон Вилле» со счетом 0:2, Патрис Эвра продолжал верить в свою бывшую команду.

В первом тайме «красные дьяволы» пропустили два гола за 5 минут: Джон Макгинн и Леандер Дендонкер обеспечили комфортное преимущество команде Унаи Эмери перед перерывом. Когда подопечные Тен Хага уходили в подтрибунку «Олд Траффорд», их провожал оглушительный свист разочарованных болельщиков.

Параллельно с этим, Патрис Эвра был в студии Amazon Prime, где выдал предсказание, которое на тот момент звучало довольно абсурдно:

«Если они [«Манчестер Юнайтед»] будут играть так же и больше концентрироваться на стандартных положениях, я не удивлюсь, если они выиграют со счетом 3:2».

Именно это и сделали «красные дьяволы». Во втором тайме Алехандро Гарначо оформил дубль, а Расмус Хейлунд забил победный гол на 82-й минуте после подачи углового.

2 комментария
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Теперь Тен хагер на аут))
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