«Они выбивали дерьмо из всех нас». Бербатов рассказал о рождественской традиции в «МЮ», когда у руля был сэр Алекс Фергюсон

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, какие рождественские традиции были в клубе, когда его возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

В интервью Betfair экс-футболист описал, как игроки праздновали на базе клуба:

«У нас в «Юнайтед» было много традиций. Сэр Алекс Фергюсон и персонал собирали всех игроков вместе на большой рождественский ужин. Мы отлично проводили время, смеясь и подшучивая друг над другом.

Английский рождественский ужин был для меня чем-то абсолютно новым. Еды было много, хотя, честно говоря, она мне пришлась не по вкусу. У нас были блюда, приготовленное шеф-поваром. Обычно это был жареный картофель, индейка, немного овощей и салат. У нас никогда не было свиней в одеялах. Мы ели, а потом устраивали прожарку всем членам команды. Но только не боссу! Это было очень весело. Просто замечательный момент, чтобы поднять командный дух. Я любил это».

«После ужина с боссом и персоналом игроки академии устраивали небольшое шоу — они высмеивали футболистов первой команды. Они пародировали нас или показывали нам, как некоторые из нас ведут себя на поле или разговаривают. Это было так весело! Но нужно быть стойким, чтобы наблюдать за тем, как тебя пародируют.

Они выбивали дерьмо из всех нас: из меня, Уаззы [Уэйна Руни], Роналду, Рио. Всем нужны такие моменты, чтобы кто-то усмирил вас. И это просто было весело».

Интересно, а как в этом году игроки «МЮ» отметили Рождество?