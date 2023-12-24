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😈 «Может быть, его нужно перевести в опорную зону?» Фанаты «Юнайтед» устали от постоянных провалов Антони и ищут ему новую позицию

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Очередной провальный матч Антони за «МЮ» привел к разговорам фанатов о необходимости смене позиции бразильского легионера.

После поражения «Вест Хэму» в соцсетях часто можно встретить мнение, что Эрик тен Хаг неудачно использует Антони на позиции правого полузащитника.

Несмотря на несколько созданных моментов в первом тайме, бразилец, по мнению фанатов, действует недостаточно производительно.

💭 Marwood: «Единственное, что можно сделать с ним на этом этапе, это попробовать его слева. Упростите его игру. Забрасывайте мяч, бросайте его в прорывы за спины защитников. Его передачи недостаточно хороши, чтобы играть в центре поля».

💭 No7UTD: «Я думаю, что он мог бы быть полезен на позиции центрального полузащитника. Прямо за Бруну. Может быть, он окажется там более непредсказуемым».

💭 Alemar: «Может быть, его нужно перевести в опорную зону? У него есть контроль мяча, он может отдать пас на пять метров, и у него есть оборонительные навыки, ведь он любит очень усердно работать... Все эти черты необходимы для оборонительного полузащитника».

💭 MadMike: «Он не так плохо действует левой. Он мог бы стать вторым Антонио Валенсия».

💭 DomM: «Он не вингер. Кажется, Антони неспособен противостоять защитнику, что вызывает у нас много проблем в атаке. Может быть, нам стоит попробовать его слева для разнообразия, ведь уже нельзя выглядеть хуже, чем сейчас. Будет бегать вперед и чаще играть сильной ногой».

Куда поставим Антони?

9 комментариев
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На скамейке неплох
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С ним в опорной зоне МЮ каждый матч пропустить по 7 штук за матч
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На фоне Антони даже валийский коротыш Джеймс смотрелся неплохо. Но за него заплатили не 100 лямов а 20 и ожидания были совсем другие. А тут глядя на Антони понимаешь что он полный ноль и даже 30 лямов за него это много🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️.
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Ответ Real_v_dushe
А ещё его можно попытаться продать, например, через сынка 7хага, шантажируя папку увольнением. Ну как-то попробовать хотя бы что-то в этом направлении. Ведь это абсолютно бессмысленный трансфер, который никогда не окупится. Тут можно только минимизировать денежные затраты, больше тут ничего не сделать.
Погба и Санчо тоже сын Тен Хага покупал? Марсиаля и прочих тоже он брал?
человеке просил правого вингера, ему его впихнули под конец ТО, потому что скауты в мю Дегенераты. из 800 защитников выбрать Биссаку. какие тут претензии к тренеру, я ума не приложу
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Кажется что Хейлунд уже теряет уверенность, а гарначо транжирит моменты
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Ответ Erakha
На фоне Антони даже валийский коротыш Джеймс смотрелся неплохо. Но за него заплатили не 100 лямов а 20 и ожидания были совсем другие. А тут глядя на Антони понимаешь что он полный ноль и даже 30 лямов за него это много🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️.
Так он столько и стоит , просто МЮ переплатил дико
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