😈 «Может быть, его нужно перевести в опорную зону?» Фанаты «Юнайтед» устали от постоянных провалов Антони и ищут ему новую позицию

Очередной провальный матч Антони за «МЮ» привел к разговорам фанатов о необходимости смене позиции бразильского легионера.

После поражения «Вест Хэму» в соцсетях часто можно встретить мнение, что Эрик тен Хаг неудачно использует Антони на позиции правого полузащитника.

Несмотря на несколько созданных моментов в первом тайме, бразилец, по мнению фанатов, действует недостаточно производительно.

💭 Marwood: «Единственное, что можно сделать с ним на этом этапе, это попробовать его слева. Упростите его игру. Забрасывайте мяч, бросайте его в прорывы за спины защитников. Его передачи недостаточно хороши, чтобы играть в центре поля».

💭 No7UTD: «Я думаю, что он мог бы быть полезен на позиции центрального полузащитника. Прямо за Бруну. Может быть, он окажется там более непредсказуемым».

💭 Alemar: «Может быть, его нужно перевести в опорную зону? У него есть контроль мяча, он может отдать пас на пять метров, и у него есть оборонительные навыки, ведь он любит очень усердно работать... Все эти черты необходимы для оборонительного полузащитника».

💭 MadMike: «Он не так плохо действует левой. Он мог бы стать вторым Антонио Валенсия».

💭 DomM: «Он не вингер. Кажется, Антони неспособен противостоять защитнику, что вызывает у нас много проблем в атаке. Может быть, нам стоит попробовать его слева для разнообразия, ведь уже нельзя выглядеть хуже, чем сейчас. Будет бегать вперед и чаще играть сильной ногой».

Куда поставим Антони?