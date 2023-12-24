Фабрицио Романо уверен, что «МЮ» подпишет в январе нового нападающего. Есть три кандидата 🤔

Проблемы «Манчестер Юнайтед» в нападении могут вынудить клуб выйти на трансферный рынок.

По информации Фабрицио Романо, «красные дьяволы», скорее всего, подпишут нового нападающего в январское трансферное окно.

Манкунианцы заинтересованы в нескольких футболистах из Бундеслиги: Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Дониэлл Мален из «Боруссии Дортмунд» и Серу Гирасси из «Штутгарта».

Это никак не повлияет на отношение клуба к Расмусу Хейлунду, но руководство хочет создать конкуренцию датчанину в нападении.

«Юнайтед» по-прежнему доверяет датскому форварду, рассматривая его как долгосрочного игрока на позиции девятки, несмотря на его шаткое начало карьеры на «Олд Траффорд».

Напомним, что спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу недавно заявил, что клуб не планирует приобретения в январское трансферное окно.

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