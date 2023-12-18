Тен Хаг хочет расчистить состав «МЮ». Зимой у клуба будет большая распродажа

Все по 10.

По данным ESPN FC, Эрик тен Хаг хочет, чтобы в январе несколько игроков покинул «МЮ», поскольку он стремится сократить состав.

После того, как клуб выбыл из Лиги чемпионов и Кубка Лиги, во второй половине сезона будет меньше игр. Джейдон Санчо и Донни ван де Бек практически гарантированно покинут команду в январское трансферное окно, пока голландец остается главным тренером.

Серхио Регилон может отправиться обратно в «Тоттенхэм». Он не закрепится в основе и, возможно, клуб больше не нуждается в его услугах. По слухам, «красные дьяволы» готовы послушать предложения по Антони Марсьялю.