Мощная прибавка. Что сказал Каземиро товарищу по «Реалу», когда узнал, какая зарплата будет у него в «МЮ»

Согласно информации от Daily Mail, Каземиро был шокирован зарплатой, которую ему предложил «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» подписали опытного опорника в августе 2022 года, заплатив за него «Реалу» аж £70 миллионов. Бразилец, которому на тот момент было 30 лет, заключил контракт с манкунианцами на 4 года.

После ухода Криштиану Роналду Каземиро стал самым высокооплачиваемым игроком «Юнайтед» — его зарплата составляет £350 000 в неделю до выплаты налогов. В последние два сезона в «Реале» футболист получал чуть больше £180 000, то есть в Англии его зарплата увеличилась почти в два раза.

Эта сумма так впечатлила Казе, что он, как сообщает британский таблоид, поделился эмоциями с товарищем по «Мадриду»:

«Я не могу поверить, сколько они будут мне платить».

Опорник очень впечатляюще провел первый сезон в «Юнайтед» — он провел 51 матч во всех соревнованиях, забив 7 голов и оформив 7 ассистов. Однако в новом сезоне активно циркулируют слухи, что Каземиро может уйти из «Юнайтед»: то ли он сам разочарован недостатком игрового времени, то ли клуб не устраивает спад в его форме.

На данный момент бразилец восстанавливается от травмы, он должен вернуться в состав в начале следующего года.

Вы бы оставили опытного Казе еще на годик или же подписали кого-то еще за меньшую зарплату?