«Невозможно убить талант». Фанаты «МЮ» считают, что только Гринвуд спасет их атаку

Мэйсон Гринвуд продолжает удвилять в Ла Лиге: в субботу 22-летний англичанин отметился голом и ассистом в матче с «Севильей» (3:0). Президент «Хетафе» подтвердил, что хотел бы подписать Гринвуда на постоянной основе – есть уверенность, летом «МЮ» получит по Мэйсону не одно предложение.

Позиция «Юнайтед» по Гринвуду прозрачна: после снятия обвинений клуб был готов вернуть его в состав, но учел массовое недовольство болельщиков и некоторых игроков и отдал вингера в аренду.

Что сейчас думают фанаты «МЮ» о Гринвуде? Вот несколько залайканных комментариев из соцсетей:

💬: «10 матчей, 3 гола и 4 передачи. А он неплох».

💬: «Удивительно, как некоторые фанаты «Юнайтед» до сих пор не хотят возвращения Гринвуда после того, как все наши форварды из недели в неделю уходят с поля без голов».

💬: «Только Мэйсон Гринвуд может спасти атаку «Ман Юнайтед».

💬: «Гринвуду потребовалось менее 6 месяцев, чтобы вернуться к хорошей форме после двухлетнего перерыва».

💬: «Гринвуд прогрессирует от игры к игре. С каждой игрой он становится лучше. Это человек, который не играл в футбол целый год. Невозможно убить чистый талант».