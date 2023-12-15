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«Роналду - его кумир, но в сборной у нас есть свой - Месси». Паредес рассказал об отношении к тому, что Гарначо - фанат Криша

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Алехандро приходится нелегко.

С прошлого сезона вингер «МЮ» начал регулярно вызываться в сборную Аргентины, где юный талант играет бок-о-бок с Лионелем Месси.

При этом кумир Гарначо - бывший одноклубник по «Юнайтед» - Криштиану Роналду.

Ты с Месси еще просто не играл». Агуэро – вингеру «МЮ» и Аргентины Гарначо, назвавшему Роналду величайшим - Футбол на BY.Tribuna.com

Этим летом он даже пытался получить номер «7», ранее принадлежавший португальцу, а почти все свои голы отмечает фирменным Siuuu Роналду.

Garnacho Hits Ronaldo's 'Siuuu' Celebration After Scoring Bicycle Kick for Man United vs Everton

Партнер Гарначо по сборной полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как в сборной, где играет Месси, относятся к любви одного из игроков к Роналду.

«Мы немного подшучивали над ним, дразнили его. Он очень застенчив, он не отвечал. Бедняжка, мы свели его с ума. Мы пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя частью команды, чтобы ему было комфортно. Хотя в этом случае он очень нервничал и не мог говорить.

Роналду – его кумир, он всегда много следил за ним и играет довольно похоже. Так что это нормально, ничего страшного. Очевидно, что когда он приезжает в сборную, ему приходится приспосабливаться, потому что у нас есть свой кумир, ха-ха», – сказал полузащитник в интервью DSports.

1 комментарий
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Интересно если он просил номер Роналду, почему тогда его отдали Маунту? Либо он не просил, либо тот кто принимал решение идиот.
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