«Роналду - его кумир, но в сборной у нас есть свой - Месси». Паредес рассказал об отношении к тому, что Гарначо - фанат Криша

Алехандро приходится нелегко.

С прошлого сезона вингер «МЮ» начал регулярно вызываться в сборную Аргентины, где юный талант играет бок-о-бок с Лионелем Месси.

При этом кумир Гарначо - бывший одноклубник по «Юнайтед» - Криштиану Роналду.

Этим летом он даже пытался получить номер «7», ранее принадлежавший португальцу, а почти все свои голы отмечает фирменным Siuuu Роналду.

Партнер Гарначо по сборной полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как в сборной, где играет Месси, относятся к любви одного из игроков к Роналду.

«Мы немного подшучивали над ним, дразнили его. Он очень застенчив, он не отвечал. Бедняжка, мы свели его с ума. Мы пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя частью команды, чтобы ему было комфортно. Хотя в этом случае он очень нервничал и не мог говорить.

Роналду – его кумир, он всегда много следил за ним и играет довольно похоже. Так что это нормально, ничего страшного. Очевидно, что когда он приезжает в сборную, ему приходится приспосабливаться, потому что у нас есть свой кумир, ха-ха», – сказал полузащитник в интервью DSports.