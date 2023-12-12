«В футболе не получится отыграть 15 лет, не попадая на скамейку запасных». Магуайр рассказал, как сумел реанимировать свою карьеру в «МЮ»

Харри Магуайр рассказал, как ему удалось преодолеть кризис в «Манчестер Юнайтед».

«В футболе вам не удастся отыграть 15-летнюю карьеру, вообще не оказываясь на скамейке запасных.

В прошлом сезоне, вероятно, мне пришлось столкнуться с этим в первый раз за всю карьеру. Я сказал себе, что буду терпеливым и сделаю все возможное за пределами поля, пока не буду играть, чтобы помочь ребятам. Я представляю «МЮ», чтобы он стал успешным, независимо от того, есть я на поле или нет.

Каждый день я приходил на тренировку, занимался стандартами, вел тренировку, чтобы убедиться, что мы интенсивно работаем и сможем заработать три очка.

Делая это, я держал себя в форме, оставался готовым, в хорошем, позитивном мышлении и был готов рискнуть, когда это понадобится», - заявил Магуайр.

Добавим, что Харри Магуайр выиграл награду «Игрок месяца» в ноябре.