«Хейлунд должен предъявить ему в раздевалке за это». Райт раскритиковал защитника «МЮ» за неуважение к Хейлунду

Во время матча слишком взял инициативу на себя.

Легенда «Арсенала» Иан Райт обрушился с критикой на защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота за то, как он повел себя в одном из эпизодом с Расмусом Хейлундом. Это случилось в проигранном матче «МЮ» «Борнмуту» (0:3).

Первый мяч «красные дьяволы» пропустили уже на пятой минуте − постарался Доминик Соланке. Во втором тайме на 67-й минуте Антони вывел Далота на ударную позицию, но в более выгодном положении был Хейлунд. Диогу решил бить сам, но попал в сетку с внешней стороны. В следующей же атаке счет стал 0:2.

Во время общения в студии BBC One на программе Match of the Day Иан Райт заявил, что это было неуважение к Расмусу Хейлунду: «Когда я увидел, что делает Далот при счете 0:1, для меня это выглядело так. Хейлунд только вышел на поле, хотел получить свой шанс. Он вступает в игру, ему нужно почувствовать мяч. Ему должны были его отдать.

Я думаю, что это полное неуважение к нему. Смотрите, он [Далот] пробил с самого нелепого угла. Он расстроен. Но он даже не смотрел на Хейлунда, просто нелепо ударил. Минуту спустя «Борнмут» забивает. Хейлунд, должно быть, предъявил ему в раздевалке за это».