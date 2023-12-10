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«Хейлунд должен предъявить ему в раздевалке за это». Райт раскритиковал защитника «МЮ» за неуважение к Хейлунду

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Футбол Футбол

Во время матча слишком взял инициативу на себя.

Легенда «Арсенала» Иан Райт обрушился с критикой на защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота за то, как он повел себя в одном из эпизодом с Расмусом Хейлундом. Это случилось в проигранном матче «МЮ» «Борнмуту» (0:3).

Первый мяч «красные дьяволы» пропустили уже на пятой минуте − постарался Доминик Соланке. Во втором тайме на 67-й минуте Антони вывел Далота на ударную позицию, но в более выгодном положении был Хейлунд. Диогу решил бить сам, но попал в сетку с внешней стороны. В следующей же атаке счет стал 0:2.

Во время общения в студии BBC One на программе Match of the Day Иан Райт заявил, что это было неуважение к Расмусу Хейлунду: «Когда я увидел, что делает Далот при счете 0:1, для меня это выглядело так. Хейлунд только вышел на поле, хотел получить свой шанс. Он вступает в игру, ему нужно почувствовать мяч. Ему должны были его отдать.

Я думаю, что это полное неуважение к нему. Смотрите, он [Далот] пробил с самого нелепого угла. Он расстроен. Но он даже не смотрел на Хейлунда, просто нелепо ударил. Минуту спустя «Борнмут» забивает. Хейлунд, должно быть, предъявил ему в раздевалке за это».

5 комментариев
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абсолютно обоснованный комментарий. команда есть команда. Расмус профильный форвард, пас ри такой счете априори должен быть на него. надеюсь в раздевалке не только Хёйлунд, Босс ему воткнул.
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Да на Расмуса "болт"положили. Где-то видел статистику по количеству созданных для него моментов партнёрами, это просто ужас. Их почти нет. Из чего он должен голы делать? Полузащита тупо перекатывает мяч перед штрафной соперника, чтобы потом исполнить бездарный навес или прострел и никаких тебе проникающих передач. Но ты там держись, Расмус.
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Далот и биссака неликвидные игроки! Нужно что-то посерьезнее на фланг. Это не этот мусор. В центре обороны вообще грусть! В полузащите один сплошной хлам.
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гнать далота надо давно уже
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Ответ Эдем Ахметов
Далот и биссака неликвидные игроки! Нужно что-то посерьезнее на фланг. Это не этот мусор. В центре обороны вообще грусть! В полузащите один сплошной хлам.
тебя поставим
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