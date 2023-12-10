«МЮ» будет сложно уволить Тен Хага, даже если клуб это захочет сделать. Причины не только финансовые
На это есть несколько причин.
После поражения от «Борнмута» (0:3) на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» идет по знакомому сценарию − очередным призывам к смене тренера.
Кажется, что Эрик тен Хаг находится на пределе своих сил и может стать жертвой того, что уже приводило к увольнениям его предшественников.
Хоть все признаки указывают на то, что нидерландец заслужил уход, The Athletic сообщает, что это будет не так просто. Для того, чтобы принять какое-либо важное решение, правление «красных дьяволов» должно дождаться, когда сэр Джим Рэтклифф наконец закроет сделку по приобретению миноритарного пакета акций.
СМИ предполагают, что основатель INEOS будет контролировать все футбольные вопросы, а это значит, что ни одно решение не может быть принято без его одобрения.
Почему Тен Хага не уволят Глейзеры? У The Athletic есть ответ и на этот вопрос: американцы могли бы добиться отставки, но они не хотят вызывать «потрясений».
Кроме этого, уволить тренера не могут с финансовой точки зрения: у него слишком большая компенсация. На этом проблемы не заканчиваются, ведь даже если все предыдущих два пункта выполнятся, то клубу придется тратить деньги на найм нового тренера.
Что с ним делать, когда уйдет лысый.
Увольнять одного, значит, увольнять следом еще 3-5-ых.