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«МЮ» будет сложно уволить Тен Хага, даже если клуб это захочет сделать. Причины не только финансовые

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Глейзеры
Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

На это есть несколько причин.

После поражения от «Борнмута» (0:3) на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» идет по знакомому сценарию − очередным призывам к смене тренера.

Кажется, что Эрик тен Хаг находится на пределе своих сил и может стать жертвой того, что уже приводило к увольнениям его предшественников.

Хоть все признаки указывают на то, что нидерландец заслужил уход, The Athletic сообщает, что это будет не так просто. Для того, чтобы принять какое-либо важное решение, правление «красных дьяволов» должно дождаться, когда сэр Джим Рэтклифф наконец закроет сделку по приобретению миноритарного пакета акций.

СМИ предполагают, что основатель INEOS будет контролировать все футбольные вопросы, а это значит, что ни одно решение не может быть принято без его одобрения.

Почему Тен Хага не уволят Глейзеры? У The Athletic есть ответ и на этот вопрос: американцы могли бы добиться отставки, но они не хотят вызывать «потрясений».

Кроме этого, уволить тренера не могут с финансовой точки зрения: у него слишком большая компенсация. На этом проблемы не заканчиваются, ведь даже если все предыдущих два пункта выполнятся, то клубу придется тратить деньги на найм нового тренера.

13 комментариев
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Главная проблема весь тот неликвид, что набрал 7Хаг.
Что с ним делать, когда уйдет лысый.
Увольнять одного, значит, увольнять следом еще 3-5-ых.
+11
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+9
Надо же какие открытия....
+3
-1
+2
Ответ Роман
Главная проблема весь тот неликвид, что набрал 7Хаг. Что с ним делать, когда уйдет лысый. Увольнять одного, значит, увольнять следом еще 3-5-ых.
А какой неликвид он набрал? Очень интересно.
+5
-3
+2
Ответ Murderface
А какой неликвид он набрал? Очень интересно.
антони.онана.маласия амбарат. эриксен
+3
-1
+2
Ответ Murderface
А какой неликвид он набрал? Очень интересно.
Одного Антони уже достаточно
+2
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Сколько можно его еще терпеть? Домой, "Аякс" возрождать из пепла!
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У него неустойка копейки - 15 лямов, очевидно не трогают из-за возможного прихода Рэтклиффа, если он зайдёт - то уже сам решит кого назначить, если не зайдет - то, как мне кажется, Хаг и следующий сезон начнет в качестве Главного тренера. Самое главное запретить ему влиять на трансферы на вход и на продление игроков(а то он там хочет Марсиаля с Линделефом продлить), на выход пусть кого хочет отправляет
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Надо Сульшера возвращать поскорее...
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И почему уволили Жозе....????....да ладно тот был сложный Жозе...а Сулшера то???....никого время не даёте....
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Ответ Роман
Главная проблема весь тот неликвид, что набрал 7Хаг. Что с ним делать, когда уйдет лысый. Увольнять одного, значит, увольнять следом еще 3-5-ых.
А на мой взгляд главный вопрос - кого позвать на его место?
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Ответ Роман
Главная проблема весь тот неликвид, что набрал 7Хаг. Что с ним делать, когда уйдет лысый. Увольнять одного, значит, увольнять следом еще 3-5-ых.
Я бы скорее оставил его "неликвид" и избавился бы от людей, которые со времен ван гала-моуриньо-сульшера
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Ответ Дмитрий Пименов
антони.онана.маласия амбарат. эриксен
Главный неликвид это Антони. Онана плюс минус не хуже ДДХ, маласия стоил копейки, за копейки можно и продать, Эриксен летом СА, Амрабат в аренде.
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