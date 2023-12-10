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Регилон может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже зимой. В контракте защитника прописан особый пункт

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Тен Хаг подтверждает.

Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Тоттенхэма» в рамках аренды, рассчитанной на один сезон. Защитник не входил в планы манкуанинцев, но после травм Люка Шоу и Тирелла Маласии клубу просто необходимо было подписать игрока на левый фланг обороны.

Испанец был счастлив присоединиться к «красным дьяволам», а его подход к делу очень впечатлил тренерский штаб. Однако основные игроки защиты постепенно возвращаются на поле, и, вероятно, Регилону просто не останется места в команде. Шоу уже провел пять матчей после трехмесячного восстановления, а Маласиа должен выздороветь к началу следующего года.

Как оказывается, «Юнайтед» предполагал такое развитие событий, и включил особый пункт в контракт Серхио. Если защитник им больше не потребуется, то они могут досрочно вернуть его в «Тоттенхэм» во время январского окна. Эту возможность подтвердил Эрик тен Хаг во время недавней пресс-конференции:

«Нам нужно принять окончательное решение по Регилону, но в обсуждении также участвует и «Тоттенхэм».

Кстати, в комментариях под постом Фабрицио Романо многие фанаты выразили свое возмущение таким поворотом. Многие отмечали, что Серхио проявил себя намного лучше Маласии, и он может помочь команде не только до конца сезона, но и в будущем.

А как бы вы решили судьбу Регилона?

3 комментария
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Регилон в МЮ ? я что то пропустил его))
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Вернуть зимой в ТТХ, особо толку нет от него.Просто плюс один дармоед на лавке
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В подкошенном травмами "Ньюкасле" Серхио точно придется ко двору.
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