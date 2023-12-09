«Его нужно было продать еще 5 лет назад». После поражения от «Борнмута» фанаты «МЮ» крайне недовольны одним игроком
Очередной провальный матч.
«Манчестер Юнайтед» в 16 туре АПЛ потерпел чувствительное поражение от «Борнмута» − 3:0. Причем случилось это на домашней арене «Олд Траффорд».
Болельщикам было очень неприятно наблюдать за игрой любимой команды, которая не смогла создать проблем сопернику в финальной трети поля.
Одним из худших игроков стал Антони Марсьяль. Француз вышел в старте, но не представлял реальной угрозы и не создавал моменты для одноклубников.
Сразу после окончания матча болельщики «МЮ» набросились на Марсьяля:
💭 Пусть Марсьяля наконец продадут в январе. Он здесь уже 9 лет, а заплаченные за него 50 млн − пустая трата денег.
💭 Марсьяль − дерьмо. Когда его уже уберут из команды?
💭 Люблю Марсьяля, но его время прошло. Он плох в прессинге, он не тянет уровень, а когда получает мяч, его передачи очень неточны. Его нужно продать.
💭 Марсьяля стоит отправить в чемпионшип, потому что в АПЛ он бесполезен.
💭 Вы просто посмотрите, как это болван копошится на поле. Его нужно было продать еще 5 или 6 лет назад.
💭 Вообще не понял, почему на поле вышел не Хейлунд. Зачем менять состав после хорошей игры? Марсьяля не должно быть в команде, не говоря уже о старте.
«Манчестер Юнайтед» работает над продлениями контрактов Аарона Ван-Биссака, Виктора Линделефа, АНТОНИ МАРСЬЯЛЯ и Ганнибала Межбри.
Видимо Тен Хага он устраивает (
Потому что пока видится, что либо МЮ отпускают его в 24, либо воспользуются опцией продления контракта на 1 год и попробуют хоть какие-то деньги выручить. Хотя учитывая контракт в 240 000 фунтов стерлингов в неделю возможно лучше и не продлять.