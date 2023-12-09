«Его нужно было продать еще 5 лет назад». После поражения от «Борнмута» фанаты «МЮ» крайне недовольны одним игроком

Очередной провальный матч.

«Манчестер Юнайтед» в 16 туре АПЛ потерпел чувствительное поражение от «Борнмута» − 3:0. Причем случилось это на домашней арене «Олд Траффорд».

Болельщикам было очень неприятно наблюдать за игрой любимой команды, которая не смогла создать проблем сопернику в финальной трети поля.

Одним из худших игроков стал Антони Марсьяль. Француз вышел в старте, но не представлял реальной угрозы и не создавал моменты для одноклубников.

Сразу после окончания матча болельщики «МЮ» набросились на Марсьяля:

💭 Пусть Марсьяля наконец продадут в январе. Он здесь уже 9 лет, а заплаченные за него 50 млн − пустая трата денег.

💭 Марсьяль − дерьмо. Когда его уже уберут из команды?

💭 Люблю Марсьяля, но его время прошло. Он плох в прессинге, он не тянет уровень, а когда получает мяч, его передачи очень неточны. Его нужно продать.

💭 Марсьяля стоит отправить в чемпионшип, потому что в АПЛ он бесполезен.

💭 Вы просто посмотрите, как это болван копошится на поле. Его нужно было продать еще 5 или 6 лет назад.

💭 Вообще не понял, почему на поле вышел не Хейлунд. Зачем менять состав после хорошей игры? Марсьяля не должно быть в команде, не говоря уже о старте.