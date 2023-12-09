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«Его нужно было продать еще 5 лет назад». После поражения от «Борнмута» фанаты «МЮ» крайне недовольны одним игроком

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Очередной провальный матч.

«Манчестер Юнайтед» в 16 туре АПЛ потерпел чувствительное поражение от «Борнмута» − 3:0. Причем случилось это на домашней арене «Олд Траффорд».

Болельщикам было очень неприятно наблюдать за игрой любимой команды, которая не смогла создать проблем сопернику в финальной трети поля.

Одним из худших игроков стал Антони Марсьяль. Француз вышел в старте, но не представлял реальной угрозы и не создавал моменты для одноклубников.

Сразу после окончания матча болельщики «МЮ» набросились на Марсьяля:

💭 Пусть Марсьяля наконец продадут в январе. Он здесь уже 9 лет, а заплаченные за него 50 млн − пустая трата денег.

💭 Марсьяль − дерьмо. Когда его уже уберут из команды?

💭 Люблю Марсьяля, но его время прошло. Он плох в прессинге, он не тянет уровень, а когда получает мяч, его передачи очень неточны. Его нужно продать.

💭 Марсьяля стоит отправить в чемпионшип, потому что в АПЛ он бесполезен.

💭 Вы просто посмотрите, как это болван копошится на поле. Его нужно было продать еще 5 или 6 лет назад.

💭 Вообще не понял, почему на поле вышел не Хейлунд. Зачем менять состав после хорошей игры? Марсьяля не должно быть в команде, не говоря уже о старте.

6 комментариев
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Надо продать и спинера. И 7 Хага уволить. Глядишь МЮ начнет выкарабкиваться.
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Фабрицио Романо:
«Манчестер Юнайтед» работает над продлениями контрактов Аарона Ван-Биссака, Виктора Линделефа, АНТОНИ МАРСЬЯЛЯ и Ганнибала Межбри.

Видимо Тен Хага он устраивает (
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Марсьяль уже давно не играет, за исключением небольшого количества эпизодов
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Интересно, в МЮ ещё верят в возрождение Марсиаля хотя бы образца 20 года?
Потому что пока видится, что либо МЮ отпускают его в 24, либо воспользуются опцией продления контракта на 1 год и попробуют хоть какие-то деньги выручить. Хотя учитывая контракт в 240 000 фунтов стерлингов в неделю возможно лучше и не продлять.
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Вот кто враг! Марсиаль! Сжечь его на костре посреди "Олд Траффорда"!
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"Мы движемся в правильном направлении". Этому дешёвому популисту пора домой. Нет игры, нет даже мысли. С Ливерпулем будет ужас.
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