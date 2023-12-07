Линделеф получил травму. Защитник «МЮ» пропустит ближайший матч клуба

Точный срок возвращения неизвестен.

Согласно официальному заявлению «Манчестер Юнайтед», Виктор Линделеф по медицинским показаниям пропустит ближайший матч против «Борнмута».

Характер травмы не уточняется, но потерять его сейчас − не лучший вариант для Эрика тен Хага. Тренер пришел к тому, что Линделеф и Магуайр стали основной парой защитников, но теперь на одного из них рассчитывать он не сможет.

Во время игры с «Челси» (2:1) у шведа возникли проблемы и в перерыве его заменили. Серьезность повреждения будет известна позже.