Тен Хаг убежден, что Рэшфорд может вернуть форму прошлого сезона. Тренер привел в пример двух игроков «МЮ»

В прошлом сезоне за 56 матчей Рэшфорд забил 30 голов. В этой кампании за 19 игр Маркус отправил к себе в копилку лишь 2 мяча.

Спад англичанина очевиден. Игрока критикуют фанаты и эксперты, но Тен Хаг уверен, что его подопечный способен вернуть результативность и форму прошлого сезона.

Своим мнением голландский специалист поделился на пресс-конференции перед матчем с «Борнмутом»:

«Рэшфорд – невероятный, хороший игрок. Он не может играть в каждом матче, на данный момент он не в той форме, в какой был в прошлом году, но я уверен, что он вернется на тот уровень. Вспомните, что я говорил о Мактоминее и Магуайре: все зависит от них. Команда всегда формируется сама. Играть будут лучше футболисты, те, кто сможет сформировать наилучший состав».

Пример с Харри кажется особенно ярким. В прошлом сезоне он потерял место в основе, летом лишился капитанской повязки. Защитнику удалось кардинально изменить свое положение, теперь он регулярно выходит на поле, а в ноябре даже был признан лучшим игроком лиги.

Мактоминей постепенно становится главной атакующей мощью «красных дьяволов». Чего стоит лишь его дубль в игре с «Челси». После 16 матчей во всех турнирах на его счету – 6 голов и 1 ассист.

Сумеет ли Рэшфорд последовать примеру одноклубников и вернуться на высокий уровень?