Скоулз назвал лучшего игрока «МЮ» в матче с «Челси». Это не Мактоминей, оформивший дубль

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 одолел «Челси» в 15-м туре Премьер-лиги. В самом начале встречи Фернандеш не реализовал одиннадцатиметровый. Исправлять ситуацию пришлось Мактоминею. Скотт оформил дубль в матче, вырвав для своей команды три очка.

Но Пол Скоулз решил выделить другого игрока «красных дьяволов» – Алехандро Гарначо.

Слова Скоулза передает Manchester Evening News:

«Я думаю, что Гарначо был великолепен. Он, вероятно, был лучшим игроком на поле. Я знаю, что Скотт забил два гола и стал игроком матча, но я думаю, что Гарначо был великолепен, и сегодня вечером он поднялся на новый уровень».

Алехандро отдал ассист в эпизоде с вторым голом Мактоминея. В этом сезоне на счету аргентинца –20 матчей, 3 ассиста и 1 гол.

А по вашему, кто из футболистов «МЮ» показал лучшую игру в матче с «Челси»?