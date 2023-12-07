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Рэшфорд - главная боль «МЮ»: в матче с «Челси» вышел на замену и проиграл буквально все единоборства🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Форвард все дальше от основы.

Команда Эрика тен Хага в среду обыграла «синих» со счетом 2:1 в 15-м туре АПЛ.

В последний раз манкунианцы уступали в этом противостоянии 19 июля 2020 года в Кубке Англии. С тех пор – 5 ничьих и 2 победы.

В чемпионате Англии «Челси» не выигрывает у «МЮ» с 5 ноября 2017 года, то есть 12 матчей.

Маркус Рэшфорд вышел на замену на 86-й минуте, поборолся за несколько верховых мячей, но все единоборства в итоге проиграл.

3 комментария
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ходячий труп
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С таким талантом,такая не стабильность. Просто напасть какая-то
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выпускать надо было в основе. а так это всё из мести кепке
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