Рэшфорд - главная боль «МЮ»: в матче с «Челси» вышел на замену и проиграл буквально все единоборства🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Форвард все дальше от основы.

Команда Эрика тен Хага в среду обыграла «синих» со счетом 2:1 в 15-м туре АПЛ.

В последний раз манкунианцы уступали в этом противостоянии 19 июля 2020 года в Кубке Англии. С тех пор – 5 ничьих и 2 победы.

В чемпионате Англии «Челси» не выигрывает у «МЮ» с 5 ноября 2017 года, то есть 12 матчей.

Маркус Рэшфорд вышел на замену на 86-й минуте, поборолся за несколько верховых мячей, но все единоборства в итоге проиграл.