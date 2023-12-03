«Он уже не ребенок». Рой Кин обрушился с критикой на Рэшфорда

Проводит слабый сезон.

Во время программы Super Sunday на Sky Sports легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Маркуса Рэшфорда.

«На прошлой неделе Рэшфорду дали пробить пенальти в ворота «Эвертона» для его уверенности. Все дело в языке тела. Я вспоминаю таких футболистов, с которыми играл, как Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Ли Шарп, Андрей Канчельскис. Позвольте мне сказать вам: они бегали.

Бегать так [вперед[ − нормально, но нужно бежать назад. Болельщики «Юнайтед» не атакуют игроков так быстро просто так. Некоторым они дают преимущество. Сейчас они недовольны Рэшфордом. Из-за недостатка мастерства? Не совсем. Они не видят, как игрок бежит.

Неважно, с кем он играет, эти игроки должны равняться на него и говорить: «Он − «Манчестер Юнайтед». Он олицетворяет этот футбольный клуб. Должен подтянуть их. Этот футбольный клуб невероятный, он вернется на вершину. Это произойдет. Но именно Рэшфорд, как никто другой в этом составе, потому что он местный, должен потянуть за собой команду.

Ему 26 лет, он уже не ребенок. Мы говорим о примерах на тренировочной базе. Как игрок «МЮ», я бы в первую очередь обратил внимание на его работоспособность и желание. Очевидно, что он талантливый парень и должен подавать пример, а он, конечно, не подает. Он что, сам по себе? Абсолютно нет, конечно, нет.

Он один из самых старших игроков в этой раздевалке, а он не выкладывается на полную. Нехорошо».

Возможно, что Эрику тен Хагу стоит пригласить Роя Кина на тренировочную базу «МЮ». Легенда точно смог бы показать, что такое играть в составе «манкунианцев» и чего стоит это лого и футболка.