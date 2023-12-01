«Он может гордиться собой». Тен Хаг отдал должное форме Магуайра

Похвалил игрока.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил защитника Харри Магуайра и подчеркнул его важность для команды.

«Он очень важен. Он возродился и продемонстрировал отличный менталитет. Он может гордиться собой. Но как я уже сказал: сезон идет, мы [движемся] в правильном направлении. Харри тоже идет в правильном направлении с этой командой».

Харри Магуайр в этом сезоне действительно показывает себя с наилучшей стороны. По данным WhoScored, в этом сезоне англичанин в АПЛ совершает в среднем 3,8 выносов за игру. На его счету также более одного блока и почти 85% успешных передач.

Кроме того, Магуайр ассистировал в восьми матчах лиги. Одна из них привела к победному голу: 7 октября в матче с «Брентфордом» он организовал гол Скотта Мактоминея на 97-й минуте.

Магуайр также забил в октябре «Копенгагену» в Лиге чемпионов и этот мяч стал единственным в матче.