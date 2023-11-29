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Тен Хаг и Магуайр номинированы на ноябрьские награды АПЛ − игрок и тренер месяца

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Заслуженно.

«Манчестер Юнайтед» делегировал двух представителей в гонку за награды «Игрок месяца» и «Тренер месяца» АПЛ в ноябре.

Харри Магуайр попал в список категории «Игрок месяца» за уверенную игру в ноябре. Англичанин помог команде трижды сыграть на «ноль». Защитнику придется тяжело бодаться с Рахимом Стерлингом, Энтони Гордоном и Жереми Доку.

Однако Магуайру придется нелегко в борьбе за эту награду, ведь конкуренцию ему составляют Рахим Стерлинг, Энтони Гордон и Жереми Доку.

Эрик тен Хаг получил номинацию на «Тренер месяца» за три победы без пропущенных мячей. Противостоять ему будут Эдди Хау из «Ньюкасла», Андони Ираола из «Борнмута» и Роб Эдвардс из «Лутона».

Награда присуждается по результатам голосования болельщиков, и победители, скорее всего, будут объявлены в начале декабря.

2 комментария
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У Вас третий абзац повторяет второй)
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Магу номинировать -да))
Но Тен Хага… при всем уважении.Это как Онана топ по сухим матчам в АПЛ,но…
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