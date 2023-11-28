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«Он выглядел как игрок «Манчестер Сити». Гари Невилл под впечатлением от выступления Кобби Майну в матче с «Эвертоном»

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И не поспоришь.

26 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Эвертоном» со счетом 3:0, и немалую роль в этом результате сыграл Кобби Майну. 18-летний воспитанник академии «дьяволов» впервые вышел в стартовом составе матча АПЛ и показал великолепное выступление.

По итогам воскресного матча Алехандро Гарначо взял приз лучшего игрока матча благодаря своему великолепному голу, но, по мнению болельщиков, именно Кобби был главной звездой команды.

Его дебют впечатлил не только фанатов, но и экспертов. Выступая на Sky Sports после игры, Гари Невилл поделился своим мнением о юном опорнике:

«Это было впечатляюще, но пока не стоит впадать в экстаз, потому что у Кобби Майну впереди еще 17-18 лет карьеры и много работы.

Иногда вы видите, что игрок выступает в первый раз, и не знаете, как он себя поведет. У него явно есть технические способности и навыки, без этого Эрик тен Хаг не выбрал бы его. Но нельзя сказать заранее, как он справится с этим давлением. И вот он вышел на «Гудисон Парк», где очень суровая среда, в отличие от той, где он провел многие годы, и он выглядел классно.

Я всегда сужу игроков по самому сложному отрезку игры. Когда в первом тайме у «Манчестер Юнайтед» был самый трудный период, я заметил, что он был единственным членом команды, который всегда боролся, не изменял свое поведение и не терял хладнокровия.

Самый большой комплимент, который я могу ему сделать, — и мне больно это говорить — он выглядел как игрок «Манчестер Сити». Во время матча я думал, что Пеп Гвардиола посмотрит на него и подумает: «Я хочу, чтобы он был в полузащите моей команды, именно так играют мои футболисты».

18-летний полузащитник только недавно оправился от травмы лодыжки, полученной во время предсезонной подготовки, и теперь ему предстоит зарекомендовать себя как игрока основной команды Эрика тен Хага.

Судя по всему, выступление Майну впечатлило главного тренера, так как он попал в заявку на критически важный матч ЛЧ с «Галатасараем» и отправится в Турцию вместе с командой. 

 

6 комментариев

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Руслан1313
Он выглядел так уверено как будто уже не первый сезон играет за основу
+13
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Elik1989
Лишь бы без травм, очень показательный матч провёл.
+4
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Очень надеюсь, что такая игра как минимум не хуже будет и дальше
+4
-1
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Adilet Sarbagyshev
Ещё летом в матчах предсезонки было понятно, что Майну пробьется в основу. Жаль, что он надолго выбыл после травмы. Здоровья парню и пусть он избежит серьезных травм.
+2
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Кирилл Мирошниченко
Коби Майну, Амад Диалло и возможно Факундо Пельистри, вот кого нужно почаще в старт подводить. За ними будущее МЮ, если конечно не будут "звезду ловить"
+1
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