🎥 Главный фанат Гарначо вновь встретился с кумиром! Мальчик получил от Алехандро особенный подарок и не смог сдержать слез счастья
Помните историю о маленьком Джорджи – главном фанате Гарначо? Джорджи и его старший брат Генри частенько встречают аргентинца на базе «красных дьяволов». У парней собралась целая коллекция совместных фото с кумиром. Волна детского восторга захлестнула даже Тен Хага.
Разумеется, неизгладимое впечатление на Джорджи произвел гол Гарначо в ворота «Эвертона».
Недавно Джорджи исполнилось 7 лет. По такому случаю мама сделала сыну классный сюрприз, устроив встречу с Гарначо. Джорджи сказал кумиру, что его гол в ворота «Эвертона» – лучший из тех, что видел мальчик. Футболист с ним согласился.
Алехандро подготовил для своего главного фаната особый подарок – бутсы той же модели, в которой аргентинец забил гол бисиклетой. Футболист заранее оставил свой автограф на обуви, а заодно подписал коробку: «С любовью для моего друга Джорджи! С днем рождения!»
Ребенок был так рад, что не смог сдержать слез счастья.
Бесценные эмоции.
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