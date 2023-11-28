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🎥 Главный фанат Гарначо вновь встретился с кумиром! Мальчик получил от Алехандро особенный подарок и не смог сдержать слез счастья

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Помните историю о маленьком Джорджи – главном фанате Гарначо? Джорджи и его старший брат Генри частенько встречают аргентинца на базе «красных дьяволов». У парней собралась целая коллекция совместных фото с кумиром. Волна детского восторга захлестнула даже Тен Хага.

Разумеется, неизгладимое впечатление на Джорджи произвел гол Гарначо в ворота «Эвертона».

Недавно Джорджи исполнилось 7 лет. По такому случаю мама сделала сыну классный сюрприз, устроив встречу с Гарначо. Джорджи сказал кумиру, что его гол в ворота «Эвертона» – лучший из тех, что видел мальчик. Футболист с ним согласился.

Алехандро подготовил для своего главного фаната особый подарок – бутсы той же модели, в которой аргентинец забил гол бисиклетой. Футболист заранее оставил свой автограф на обуви, а заодно подписал коробку: «С любовью для моего друга Джорджи! С днем рождения!»

Ребенок был так рад, что не смог сдержать слез счастья.

Бесценные эмоции.

6 комментариев

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Руслан1313
Давай парень продолжай забивать за клуб и у тебя будет целая армия таких фанатов 👍🏻
+14
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Zhanik M
Красивый поступок, но почему так трудно выйти из машины и нормально подарить и сфоткаться с фанатом его!?
+8
-1
+7
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Almatinets
Ответ Zhanik M
Красивый поступок, но почему так трудно выйти из машины и нормально подарить и сфоткаться с фанатом его!?
кто на что обращает внимание. все ок, ваще не нужно заморачиваться и думать об этом. захотел и не вышел. мелочь. подарил подарок, поговорил с ним, исполнил мечту. остальное мишура
+3
0
+3
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Nickolay Lyskov
А где комменты тех, кто не любит Гарначо за то, что его кумир - Криш, что этот негодяй довёл ребёнка до слёз?
+1
0
+1
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chiscuid
А Гарначо молодец не только на поле, но и за его пределами, неожиданно. Шкет запомнит на всю жизнь этот счастливый для себя момент 👍
+1
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+1
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Аврал
Если ты заставил ребенка плакать от счастья,значит день прожит не зря.Я понимаю что инициаторами были скорее родители,но всё же..Детали не важны,важны эмоции.
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