Первый гол Гарначо в этом сезоне АПЛ. Забил, как Роналду, отпраздновал тоже, как Роналду
Выбил португальское бинго.
Матч с «Эвертоном» «Манчестер Юнайтед» начал с огоньком — первый гол макунианцы заколотили на первой минуте. И как же хорош он был!
Его автором стал Алехандро Гарначо, который до этого в этом сезоне АПЛ еще не забивал.
Линделеф вырезал шикарный пас на Рэшфорда почти через все поле, Маркус перенаправил мяч Далоту и тот пробросил его на 19-летнего аргентинца. Вингер моментально сориентировался и, сложившись в воздухе, заколотил мяч в падении через себя.
Такой удар точно может претендовать на звание лучшего гола если не сезона, то тура уж точно.
Голы бисеклетой являлись визитной карточкой Криштиану Роналду, кумира Гарначо.
И отпраздновал юный игрок так же, как и легендарный португалец.
Кстати, что любопытно, свой последний гол в АПЛ Роналду забил как раз таки в ворота «Эвертона».
Интересно, а трусы на нем тоже от Криштиану?
Остальное нытьё и сравнения с недоразумением30 это уже наивны и бесполезны!