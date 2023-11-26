Первый гол Гарначо в этом сезоне АПЛ. Забил, как Роналду, отпраздновал тоже, как Роналду

Выбил португальское бинго.

Матч с «Эвертоном» «Манчестер Юнайтед» начал с огоньком — первый гол макунианцы заколотили на первой минуте. И как же хорош он был!

Его автором стал Алехандро Гарначо, который до этого в этом сезоне АПЛ еще не забивал.

Линделеф вырезал шикарный пас на Рэшфорда почти через все поле, Маркус перенаправил мяч Далоту и тот пробросил его на 19-летнего аргентинца. Вингер моментально сориентировался и, сложившись в воздухе, заколотил мяч в падении через себя.

Такой удар точно может претендовать на звание лучшего гола если не сезона, то тура уж точно.

Голы бисеклетой являлись визитной карточкой Криштиану Роналду, кумира Гарначо.

И отпраздновал юный игрок так же, как и легендарный португалец.

Кстати, что любопытно, свой последний гол в АПЛ Роналду забил как раз таки в ворота «Эвертона».

Интересно, а трусы на нем тоже от Криштиану?