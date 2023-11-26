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Первый гол Гарначо в этом сезоне АПЛ. Забил, как Роналду, отпраздновал тоже, как Роналду

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Выбил португальское бинго.

Матч с «Эвертоном» «Манчестер Юнайтед» начал с огоньком — первый гол макунианцы заколотили на первой минуте. И как же хорош он был!

Его автором стал Алехандро Гарначо, который до этого в этом сезоне АПЛ еще не забивал.

Линделеф вырезал шикарный пас на Рэшфорда почти через все поле, Маркус перенаправил мяч Далоту и тот пробросил его на 19-летнего аргентинца. Вингер моментально сориентировался и, сложившись в воздухе, заколотил мяч в падении через себя.

Такой удар точно может претендовать на звание лучшего гола если не сезона, то тура уж точно.

Голы бисеклетой являлись визитной карточкой Криштиану Роналду, кумира Гарначо.

И отпраздновал юный игрок так же, как и легендарный португалец.

Кстати, что любопытно, свой последний гол в АПЛ Роналду забил как раз таки в ворота «Эвертона».

Интересно, а трусы на нем тоже от Криштиану?

23 комментария

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Nek Nek
Как и его кумир, молоток! Красота 👍
+24
-1
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Руслан Арапханов
Знает на кого равняться, а гол какой роскошный)
+16
-1
+15
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Michael_the_creator
Троллит Хеш тега
+13
-2
+11
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Amanda Saw
Ответ Oleg
Талант🤣 1 гол за сезон или два, не нужен ни сборной Испании, ни сборной Аргентины. Талантище🤣
ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!!
+7
-2
+5
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Amanda Saw
Даже аргентинский молодой талант Гарначо день за днём демонстрирует кто на самом деле является лучшим футболистом в истории 🇵🇹🐐
Остальное нытьё и сравнения с недоразумением30 это уже наивны и бесполезны!
+12
-8
+4
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Tyrone Woodley
Красава конечно Леха
+2
0
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Lavinka
Забил как Руни .
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Тимофей Ролдухин
Ответ Вальдано
Оба хороши.. Оба почти чемпионы мира.. 😄🤭
А вы кто "эксперт"
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Тимофей Ролдухин
Ответ Oleg
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"да"
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Вальдано
Ответ Руслан Арапханов
Абдурахман, ты? Новый профиль?
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Yubaba
Ответ Amanda Saw
ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!!
Я вижу его ник и не читая даже комментария перманентно минус леплю, привычка уже. Каюсь
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