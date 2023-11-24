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«Он воспользовался своим шансом». Тен Хаг объяснил, почему Варан и Магуайр редко играют вместе

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг высказался о возвращении Харри Магуайра в основной состав.

«Он воспользовался своим шансом, когда Рафаэль Варан получил травму. Я думаю, что это нормальная конкуренция внутри топового клуба, когда у вас есть глубина состава. Когда вы получаете шанс, то нужно им пользоваться, несмотря на сопротивление других.

Почему они не играют вместе? Они могут это делать в некоторых матчах. Я с самого начала подумал, когда приехал сюда, что мне нужен игрок в левую зону обороны, который чувствует себя комфортно на левой ноге, потому что это принесет нам возможность играть под разными углами.

Именно поэтому я привел в команду Лисандро Мартинеса - чтобы у нас был левоногий центральный защитник.

Но у нас есть и другие игроки, которые способны выполнять эту роль: Виктор Линделеф, Джонни Эванс и Люк Шоу. Все они способны играть на этой позиции и это отлично соответствует моей философии», - объяснил Эрик тен Хаг.

По слухам, Варан недоволен своим положением в «Юнайтед». Француз рассматривает варианты с уходом из клуба в январе.

1 комментарий

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NickFourteen
Никогда особо не следил за этим защитником, помню в матчах "Эль-Классико" делал красоту. Почему его Реал продал, перестал соответствовать требованиям?
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