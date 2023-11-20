😈 «Ментальный монстр». Восставший из пепла Магуайр удостоился мультфильма! Он показывает весь тяжелый путь Харри 😲
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр стал настоящим героем соцсетей в этом сезоне.
Удивительное возвращение англичанина в состав манкунианцев стало поводом для появления целого мультика, рассказывающего впечатляющий путь экс-капитана «красных дьяволов».
Фанаты «МЮ» полностью согласны с посылом данного творчества.
💭 «Харри Магуайр приехал в сборную Англии и засиял, заставив фанатов страдать».
💭 «Его возвращение показывает, насколько он силен ментально - просто потрясающе».
💭 «Король королей».
💭 «Лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне!».
💭 «Лучший ЦЗ в мире».
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