😈 «Ментальный монстр». Восставший из пепла Магуайр удостоился мультфильма! Он показывает весь тяжелый путь Харри 😲

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр стал настоящим героем соцсетей в этом сезоне.

Удивительное возвращение англичанина в состав манкунианцев стало поводом для появления целого мультика, рассказывающего впечатляющий путь экс-капитана «красных дьяволов».

Фанаты «МЮ» полностью согласны с посылом данного творчества.

💭 «Харри Магуайр приехал в сборную Англии и засиял, заставив фанатов страдать».

💭 «Его возвращение показывает, насколько он силен ментально - просто потрясающе».

💭 «Король королей».

💭 «Лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне!».

💭 «Лучший ЦЗ в мире».