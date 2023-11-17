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😱 Джим Рэтклифф еще не купил долю в «МЮ», а уже удивляет. Новый владелец планирует привести звезду в руководство клуба 🤩

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Джим Рэтклифф
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Приход сэра Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед» все ближе, а это значит, что новых слухов будет появляться все больше.

Telefootball сообщает, что Паоло Мальдини может занять одну из руководящих должностей в клубе. Эта идея принадлежит лично Рэтклиффу, желающему перестроить не только команду, но и спортивное руководство клуба.

Пока не уточняется, на какую именно роль претендует легендарный защитник «Милана», но у фанатов уже появилась оригинальная идея.

💭 «Отлично, нам как раз нужен новый левый защитник».

💭 «Он будет их лучшим защитником. Хороший ход».

💭 «Я уже устал от «Манчестер Юнайтед» и их проблем».

💭 «Может лучше поставить его на позицию центрального защитника?».

💭 «Похоже, что процесс поглощения пойдет очень быстро. Следим за ситуацией».

4 комментария

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Руслан1313
Вот это будет неожиданность
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Чёрный тюльпан
Да Паоло в принципе и сыграть может при такой-то обороне.
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Ashan Sorokin
Очень хорошая новость как показывает последние событий в Милане то приход Мальдини поможет ещё больше законсервировать текущие проблемы и окончательно добить клуб
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