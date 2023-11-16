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«Лучший нападающий в мире»: фанаты «МЮ» отреагировали на очередной гол Мактоминея за сборную

Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Скотт Мактоминей забил свой седьмой гол в отборочном матче Евро-2024, Шотландия сыграла вничью с Грузией со счетом 2:2.

На счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне уже 10 голов как за клуб, так и за сборную.

Это удивительно, потому что сейчас он третий по результативности бомбардир в отборочных матчах Евро - после Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Болельщики хвалят Мактоминея за его потрясающую результативность.

💬 «Смерть, налоги, Скотт Мактоминей забивает за Шотландию…»

💬 «Лучший нападающий в мире. Точка».

💬 «Скотт Мактоминей, забивший уже ДЕСЯТЬ голов в этом сезоне за клуб и сборную, — это безумие».

💬 «У Мактоминея в этом сезоне больше голов, чем у Энцо, Макалистера и Эдегора ВМЕСТЕ».

 

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