«Лучший нападающий в мире»: фанаты «МЮ» отреагировали на очередной гол Мактоминея за сборную

Скотт Мактоминей забил свой седьмой гол в отборочном матче Евро-2024, Шотландия сыграла вничью с Грузией со счетом 2:2.

На счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне уже 10 голов как за клуб, так и за сборную.

Это удивительно, потому что сейчас он третий по результативности бомбардир в отборочных матчах Евро - после Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Болельщики хвалят Мактоминея за его потрясающую результативность.

💬 «Смерть, налоги, Скотт Мактоминей забивает за Шотландию…»

💬 «Лучший нападающий в мире. Точка».

💬 «Скотт Мактоминей, забивший уже ДЕСЯТЬ голов в этом сезоне за клуб и сборную, — это безумие».

💬 «У Мактоминея в этом сезоне больше голов, чем у Энцо, Макалистера и Эдегора ВМЕСТЕ».