Рэтклифф хочет закончить вражду с Санчо. Тен Хаг не собирается отказываться от своего решения

Как сообщает ESPN со ссылкой на The Metro, Эрика тен Хага не беспокоит стремление сэра Джима Рэтклиффа прекратить публичную вражду с Джейдоном Санчо.

Основатель компании INEOS планирует стать миноритарным владельцем «Юнайтед». И, несмотря на нарастающее напряжение между Тен Хагом и Санчо, сэр Джим хочет, чтобы они зарыли топор войны.

Однако Эрик твердо намерен не отпускать английского вингера, пока тот не извинится за то, что назвал тренера лжецом в социальных сетях.

С другой стороны, Санчо не желает извиняться, так как считает, что Тен Хаг сделал его козлом отпущения, назвав ленивым и растренированным.

В материале также говорится, что Тен Хаг сохраняет внутреннюю поддержку своего обращения с Санчо, хотя некоторые считают его жестким. Сообщается, что босс строит команду, которую контролирует, а не наоборот.