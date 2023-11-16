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«Никогда не видел этого до и после». Экс-защитник сборной Англии рассказал невероятную историю о Скоулзе

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Назвал его любимым игроком.

Экс-хавбек «Ньюкасла», «Вест Хэма» и сборной Англии Кирон Дайер в 2018 году выпустил книгу «Старый слишком рано, умный слишком поздно: Моя история» (Old Too Soon, Smart Too Late: My Story). В ней он признался, что считает легенду «Юнайтед» Пола Скоулза лучшим игроком, чем его современники Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.

Кроме этого Дайер не понял решения перевести игрока на левый фланг и рассказал историю, которая его сильно впечатлила.

«Пол Скоулз − лучший футболист, с которым я играл. Такие люди, как Хави и Зинедин Зидан, считали его своим любимым игроком.

В любой другой стране он играл бы в опорной зоне, но в полузащите имени Свена-Йорана Эрикссона первым номером справа всегда был Бекхэм, Лэмпард и Джеррард занимали место в центре, а Скоулз − слева.

Мы зря отправили его налево и изгнали на задворки. Это было неуважительно, одно из самых больших преступлений в истории».

Кирон Дайер рассказал, что во время тренировочных матчей Скоулз был неудержим. В одном из них рыжий маэстро был настолько хорош, что после его провожала аплодисментами вся команда.

«Если говорить о Джеррарде, Лэмпарде и Скоулзе, то последний был лучшим из них. Но все же его попросили уступить. На тренировках Пол был абсолютным мастером одного касания. Однажды он забил три или четыре гола − молчу о голевых передачах. И я имею в виды голы с 30 метров, залетающие в ворота.

Когда тренировка закончилась, все игроки сборной Англии сделали почетный коридор и таким образом проводили его с поля. Я никогда не видел этого до и после».

4 комментария

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Artem Gavrishov
Недооцененный игрок… боец и мужик!
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fr
Всё по делу. Скоулз действительно был лучше Лэмпарда и Джерарда.
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LoveRugby&MU
Сколзи легенда! Маэстро футбола
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Макс237
Ответ Artem Gavrishov
Недооцененный игрок… боец и мужик!
кем он там недооцененный? медиа? да пусть лесом идут. Скоулз прекрасен и скромен а это уже свойства хорошего человека.
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