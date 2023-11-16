Как там дела у обвинявшегося в изнасиловании Гринвуда? Лучшая форма еще далеко, но уже очень хорош в Испании

Камбэк в «МЮ» возможен?

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Юнайтед» до этого подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком. Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча.

Началось все в Испании довольно сложно - 17 сентября на игре «Хетафе» с «Осасуной» (3:2) звучали пожелания Гринвуду смерти.

Позднее полузащитник «Хетафе» принял участие в гостевом матче с «Атлетиком» (2:2) в 7-м туре - в той игре он провел на поле всю 90 минут и отдал результативную передачу.

Но на трибунах ситуация повторилась - до стартового свистка болельщики хозяев освистали англичанина, а затем скандировали «Гринвуд, умри!», когда он исполнял штрафные удары.

При этом со статистикой у англичанина все весьма неплохо - в 9 матчах гол и 4 голевых, да и в целом Мэйсон начинает напоминать себя времен расцвета в «МЮ».