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Как там дела у обвинявшегося в изнасиловании Гринвуда? Лучшая форма еще далеко, но уже очень хорош в Испании

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Камбэк в «МЮ» возможен?

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Юнайтед» до этого подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком. Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча.

Началось все в Испании довольно сложно - 17 сентября на игре «Хетафе» с «Осасуной» (3:2) звучали пожелания Гринвуду смерти.

Позднее полузащитник «Хетафе» принял участие в гостевом матче с «Атлетиком» (2:2) в 7-м туре - в той игре он провел на поле всю 90 минут и отдал результативную передачу.

Но на трибунах ситуация повторилась - до стартового свистка болельщики хозяев освистали англичанина, а затем скандировали «Гринвуд, умри!», когда он исполнял штрафные удары.

При этом со статистикой у англичанина все весьма неплохо - в 9 матчах гол и 4 голевых, да и в целом Мэйсон начинает напоминать себя времен расцвета в «МЮ».

7 комментариев

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Serdar Muhatov
всяко лучше чем Антони. надеюсь вернут его в следующем сезоне, а Антони на лавку что бы был стимул играть лучше.
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Azizbek Jamalov
Должен набрать форму. Но и так хорош парень. Дали шанс реанимировать карьеру
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red hikkikomori
Учитывая полтора года без футбола и без тренировок и то что Хетафе - это автобусный середняк - вполне себе неплохо, в том же Реале набил бы стату не хуже Родриго, который играет в основе постоянно судя по всему только по протекции Анчелотти. Но в то что вернут в Манчестер мне не верится, да и для него наверное будет лучше не возвращаться
+4
-1
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romaroman26
Ответ Will Turner
ну для ла лиги так себе статистика
поставь вместо него винисиуса, и в этом автобусе стата будет не сильно лучше.
+2
0
+2
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Will Turner
ну для ла лиги так себе статистика
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Заяцволк
"Изнасилование, в котором обвиняли Гринвуда: где оно сейчас ?"
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Дмитрий Хатюшин
Для чего нужен заведомо неправильный заголовок. Это некомпетентность автора или это влияет на просмотры. Вроде бы он не в изнасиловании обвинялся, а избиении своей девушки.
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