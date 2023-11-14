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Невероятная трансформация тела Энтони Эланги: от худощавого подростка из «МЮ» до Халка из «Ноттингем Форест»

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Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга претерпел невероятную трансформацию тела с тех пор, как присоединился к «Ноттингем Форест».

Вингер забил гол в ворота «Вест Хэма» в воскресенье и отпраздновал гол, сняв футболку. Оказалось, что Эланга в потрясающей форме.

«Олд Траффорд» запомнил Элангу тощим подростком, сейчас все иначе.

Энтони начал меняться после того, как в январе 2021 года он получил травму плеча.

21-летний Эланга прошел процесс реабилитации, но захотел вернуться на поле в идеальной форме. Следующим летом он работал с частным тренером, и результаты очевидны.

В «Форесте» Эланга забил два гола и сделал три результативные передачи в 12 матчах этого сезона.

3 комментария

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Растиньяк
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Waititi
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Траоре об этом скажи.
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Дмитрий Илющенко
Ответ Waititi
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Адама скорее исключение из правил
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