Невероятная трансформация тела Энтони Эланги: от худощавого подростка из «МЮ» до Халка из «Ноттингем Форест»

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга претерпел невероятную трансформацию тела с тех пор, как присоединился к «Ноттингем Форест».

Вингер забил гол в ворота «Вест Хэма» в воскресенье и отпраздновал гол, сняв футболку. Оказалось, что Эланга в потрясающей форме.

«Олд Траффорд» запомнил Элангу тощим подростком, сейчас все иначе.

Энтони начал меняться после того, как в январе 2021 года он получил травму плеча.

21-летний Эланга прошел процесс реабилитации, но захотел вернуться на поле в идеальной форме. Следующим летом он работал с частным тренером, и результаты очевидны.

В «Форесте» Эланга забил два гола и сделал три результативные передачи в 12 матчах этого сезона.