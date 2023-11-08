«Не пытайся делать глупые вещи». Бербатов дал совет Антони, как вновь найти себя

Бразильцу стоит прислушаться.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов раскритиковал Антони и объяснил, как он может улучшить свое нынешнее положение.

Вингер не совершил ни одного результативного действия, отыграв в одиннадцати матчах в этом сезоне. The Mirror даже заявлял, что «Юнайтед» и Эрик тен Хаг готовы расстаться с Антони в рамках обмена на звезду «Фламенго» Габриэла Барбозу в январе, но Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

Однако Бербатов верит, что Антони сможет вернуться в форму, если изменит свое отношение к игре. В беседе с Betfair экс-нападающий «Юнайтед» сказал:

«Тен Хаг доверяет Антони. Антони должен знать, что каждый раз, когда он выходит на поле, ему нужно оправдывать доверие Тен Хага, изо всех сил стараться показать: «Да, босс, спасибо, что доверяешь мне. Я не хочу подводить ни тебя, ни команду».

Однако сейчас у Антони это не очень хорошо получается, поэтому мой совет — будь проще, не усложняй ситуацию.

В тот момент, когда ты начнешь думать, что ты Роналдиньо или Зинедин Зидан, пока у тебя такие проблемы с игрой, ты будете страдать еще больше. Не пытайся делать такие глупые вещи, как финты, которые не приносят пользы команде.

Ты такой быстрый, используй свой темп, чтобы проникнуть за спину защитников, завладеть мячом и начать делать результативные передачи или бей, чтобы мяч залетел в сетку. Все просто. Сохраняй дисциплину и концентрацию – это не так уж и сложно.

Я не удивлюсь, если Антони не сыграет в следующей игре, потому что все видели, что против «Фулхэма» он был не в лучшей форме. Посмотрим, что решит Тен Хаг. У Антони есть талант, но не надо усложнять. Когда ты вернешь себе уверенность, то можно переходить к более сложному и демонстрировать свои трюки».