Скоулз провел все 20 лет карьеры в «Юнайтед». За это время только один клуб предлагал ему трансфер

У игрока даже не было агента.

Профессиональная карьера легенды «Юнайтед» Пола Скоулза на «Олд Траффорд» началась в 1993 году, но дебютировал за клуб он только год спустя в Кубке Лиги против «Порт Вейл». С тех пор до 2013 года, когда Рыжий принц объявил об окончании карьеры, он провел за «МЮ» более 700 матчей, взяв с командой 25 трофеев.

В конце 90-х и начале «нулевых» Скоулз стал одним из самых уважаемых игроков Европы. Но никто даже не предполагал, что Пол согласится уйти из «Юнайтед». Никто, кроме итальянского «Интера». В 2000 году миланский клуб предложил англичанину сменить обстановку.

В беседе с BBC Radio 5 Live Пол Скоулз рассказал, как все было: «Мне никогда никто не говорил о том, что на меня претендует какая-либо команда, но один раз мне позвонил бывший агент Брайана Робсона. Он набрал меня, когда мы были на Евро-2000, и спросил, не хочу ли я перейти в миланский «Интер». Это был единственный подобный звонок в моей жизни.

После этого ничего не слышал, тренер мне ничего не говорил. Я играл в клубе детства, был мальчишкой из Манчестера, мы постоянно брали трофеи. Если бы тренер сказал мне, что я ему не нужен, то я бы обязательно ушел, если бы за границей был большой клуб, который хотел бы меня заполучить. Но никогда не было необходимости думать о «Барселоне», «Мадриде» или «Милане». В любом случае, я уже был в самом большом клубе мира».

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти сказал, что они «очень старались» привезти Скоулза и даже давали ему зарплату 60 тысяч фунтов в неделю. По слухам, сумма трансфера могла составить около 31 млн фунтов, но «Юнайтед» не отпустил свой ценный актив, а остальное уже история.

Позже Скоулз признавался, что единственное его сожаление − он не выиграл больше трофеев Лиги чемпионов.

«Мы не выиграли столько Лиг чемпионов, сколько должны были, но мы были ничуть не хуже тех команд, если не лучше», − сказал он.