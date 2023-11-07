United Tweets
Блог

Скоулз провел все 20 лет карьеры в «Юнайтед». За это время только один клуб предлагал ему трансфер

Клубы Клубы
Интер Интер
Пол Скоулз Пол Скоулз
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
серия А Италия серия А Италия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

У игрока даже не было агента.

Профессиональная карьера легенды «Юнайтед» Пола Скоулза на «Олд Траффорд» началась в 1993 году, но дебютировал за клуб он только год спустя в Кубке Лиги против «Порт Вейл». С тех пор до 2013 года, когда Рыжий принц объявил об окончании карьеры, он провел за «МЮ» более 700 матчей, взяв с командой 25 трофеев.

В конце 90-х и начале «нулевых» Скоулз стал одним из самых уважаемых игроков Европы. Но никто даже не предполагал, что Пол согласится уйти из «Юнайтед». Никто, кроме итальянского «Интера». В 2000 году миланский клуб предложил англичанину сменить обстановку.

В беседе с BBC Radio 5 Live Пол Скоулз рассказал, как все было: «Мне никогда никто не говорил о том, что на меня претендует какая-либо команда, но один раз мне позвонил бывший агент Брайана Робсона. Он набрал меня, когда мы были на Евро-2000, и спросил, не хочу ли я перейти в миланский «Интер». Это был единственный подобный звонок в моей жизни.

После этого ничего не слышал, тренер мне ничего не говорил. Я играл в клубе детства, был мальчишкой из Манчестера, мы постоянно брали трофеи. Если бы тренер сказал мне, что я ему не нужен, то я бы обязательно ушел, если бы за границей был большой клуб, который хотел бы меня заполучить. Но никогда не было необходимости думать о «Барселоне», «Мадриде» или «Милане». В любом случае, я уже был в самом большом клубе мира».

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти сказал, что они «очень старались» привезти Скоулза и даже давали ему зарплату 60 тысяч фунтов в неделю. По слухам, сумма трансфера могла составить около 31 млн фунтов, но «Юнайтед» не отпустил свой ценный актив, а остальное уже история.

Позже Скоулз признавался, что единственное его сожаление − он не выиграл больше трофеев Лиги чемпионов.

«Мы не выиграли столько Лиг чемпионов, сколько должны были, но мы были ничуть не хуже тех команд, если не лучше», − сказал он.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kazadoev
Крутой футболист
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Пол Скоулз, Игорь Акинфеев, Паоло Мальдини - все любят таких футболистов! в наше время верность особенно ценна!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Ответ Евгений Кузнецов
Пол Скоулз, Игорь Акинфеев, Паоло Мальдини - все любят таких футболистов! в наше время верность особенно ценна!
Тотти надо было ещё упомянуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шаповалов
Ответ Руслан1313
Тотти надо было ещё упомянуть
И Гиггза
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inter93
Да,теперь даже сложно представить на сегодняшний день,чтобы футболист всю свою карьеру отыграл за единственный клуб...теперь это накладно чтоли для клубов и не выгодно,когда можно же на игроке заработать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Странно что таким игроком только один клуб заинтересовался за его карьеру. Хотя в его период мало кто верил что он согласится перейти из МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Ответ Максим Шаповалов
И Гиггза
Точно👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий