Футболисты «МЮ» отметили победу над «Фулхэмом» в модном ночном клубе

Звезды «Манчестер Юнайтед» отпраздновали победу над «Фулхэмом» в шикарном месте.

Капитан Бруну Фернандеш на последней минуте забил победный гол в субботнем матче и помог «красным дьяволам» взять три очка.

Команда вернулась из Лондона в Манчестер, чтобы отпраздновать успех в MNKY HSE. Клуб, пользующийся популярностью у знаменитостей, открылся в октябре 2022 года.

Напомним, что на сегодняшний день подопечные Эрика тен Хага занимают 8 строчку в таблице АПЛ.

В субботу вечером там зажигали звезды «МЮ»: Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Джонни Эванс, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Диогу Далот, Антони, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо и даже травмированный Лисандро Мартинес.