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Футболисты «МЮ» отметили победу над «Фулхэмом» в модном ночном клубе

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Звезды «Манчестер Юнайтед» отпраздновали победу над «Фулхэмом» в шикарном месте.

Капитан Бруну Фернандеш на последней минуте забил победный гол в субботнем матче и помог «красным дьяволам» взять три очка.

Команда вернулась из Лондона в Манчестер, чтобы отпраздновать успех в MNKY HSE. Клуб, пользующийся популярностью у знаменитостей, открылся в октябре 2022 года.

Напомним, что на сегодняшний день подопечные Эрика тен Хага занимают 8 строчку в таблице АПЛ.

В субботу вечером там зажигали звезды «МЮ»: Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Джонни Эванс, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Диогу Далот, Антони, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Расмус Хейлунд, Алехандро Гарначо и даже травмированный Лисандро Мартинес.

 

6 комментариев

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morozilnik
Теперь любая победа - это целый праздник!!! Если ничейку скатают с командой из топ-6, то парад устроят по городу.
+6
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+6
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Rad0
Жесть. Как же стыдно за эту команду.
+1
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Will Turner
антони такими темпами на лавку присядет. уже он тен хага выводит своим поведением на поле
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kokos07
Это тот же клуб, где МС праздновал победу в АПЛ и взятие кубка Англии?
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Yuri O
Надеюсь вылетят в чемпионшип
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Иванов Сергей
Одеты все как .... никакого вкуса при наличии таких денег, Антони единственный одет более менее как рэпер
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