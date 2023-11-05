Неслабое достижение! После победы над «Фулхэмом» Эрик тен Хаг побил исторический тренерский рекорд «Юнайтед»

Держался 118 лет 🔥

В субботу Эрик тен Хаг увидел долгожданную победу своей команды — Бруну Фернандеш вырвал три очка для «Манчестер Юнайтед» на «Крэйвен Коттэдж» на последних минутах матча.

Благодаря этому драматичному исходу игры Тен Хаг стал тренером, которому быстрее всех удалось привести «красных дьяволов» к 50 победам. Под руководством нидерландца команда достигла этого результата за 78 матчей.

До вчерашнего дня обладателем этого титула был Эрнест Мэнгналл, который в 1908 году привел клуб к первому чемпионству лиги в истории. Он одержал 50 побед в своих первых 79 играх, преодолев этот рубеж в 1905 году, когда «Юнайтед» обыграл «Блэкпул» со счетом 1:0 на «Блумфилд Роуд». За 118 лет ни одному тренеру не удавалось превзойти этот результат.

Ближе всего к рекорду Мэнгналла был Жозе Моуринью: португальцу понадобилась 81 игра, чтобы добиться 50 побед.

Оле-Гуннар Сульшер (95), сэр Мэтт Басби (96) и Рон Аткинсон (97) тоже не смогли добиться этого результата быстрее, а сэру Алексу Фергюсону потребовалось ни много ни мало 105 матчей, чтобы отпраздновать пятидесятую победу во главе манкунианцев.