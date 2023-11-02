😱 Увольнение тен Хага обойдется «МЮ» в £15 млн. А сэр Джим Рэтклифф уже нашел нового тренера 😈

Эрик тен Хаг находится под колоссальным давлением со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед» и похоже, что его уход уже не кажется чем-то маловероятным.

Вы удивитесь, но на пост голландца уже есть кандидат со стороны «руководства» «МЮ».

Сэр Джим Рэтклифф хочет привести в свой будущий клуб Грэма Поттер, который с апреля находится в поиске работы.

Еще в мае сообщалось, что Рэтклифф хочет привести Поттера в «Ниццу», но видимо планы изменились. Возможно, что виной тому стали слухи об интересе со стороны «Лестера» и сборной Швеции.

По информации The Mirror, если «Юнайтед» решит расстаться с тен Хагом, то это обойдется клубу в £15 млн.

Хотите увидеть Поттера новым тренером?