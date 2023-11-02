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😱 Увольнение тен Хага обойдется «МЮ» в £15 млн. А сэр Джим Рэтклифф уже нашел нового тренера 😈

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Эрик тен Хаг находится под колоссальным давлением со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед» и похоже, что его уход уже не кажется чем-то маловероятным.

Вы удивитесь, но на пост голландца уже есть кандидат со стороны «руководства» «МЮ».

Сэр Джим Рэтклифф хочет привести в свой будущий клуб Грэма Поттер, который с апреля находится в поиске работы.

Еще в мае сообщалось, что Рэтклифф хочет привести Поттера в «Ниццу», но видимо планы изменились. Возможно, что виной тому стали слухи об интересе со стороны «Лестера» и сборной Швеции.

По информации The Mirror, если «Юнайтед» решит расстаться с тен Хагом, то это обойдется клубу в £15 млн.

Хотите увидеть Поттера новым тренером?

13 комментариев

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Ложный Латераль
Обойдется в больше чем 6 раз дешевле, чем Антони. Но это увольнение полюбому окупится, нежели бразилский дриблер)
+6
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Чёрный тюльпан
Рэтклифф пусть Митчелла назначит и бабок даст, а тренера уже сам спортивный директор назначит. Не надо тут этого английского фаворитизма, итак всякое островное г... в клубе играет по типу Рашфордов, Маунтов, Мактомини и по списку (за исключением Шо и Уан-Биссаки). Поттер стрельнул чисто из-за структуры Брайтона, а на деле это физрук похлеще тен Хага. В Англии сейчас из местных только Хау есть, но зачем ему МЮ, когда есть Ньюкасл, где ему доверяют, а бабок не меньше?
+2
0
+2
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f5dfmvw9bk
Как истинный фанат мю, от лица всех фанатов зявляю, что хочу чтобы Тен Ха7 остался!
+3
-2
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Waititi
Ответ f5dfmvw9bk
Как истинный фанат мю, от лица всех фанатов зявляю, что хочу чтобы Тен Ха7 остался!
даже будучи фаном Сити мне больно за такой МЮ и душно за таких фанов как ты.
+1
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Pink Floyd1276
Ответ Real_v_dushe
Потер будет гораздо лучше 7хага, тут почти любой будет лучше этого мошенника.
10хага
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Edgardinho
На Поттера можно было бы и посмотреть, ибо Воландеморт оказался физруком
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kaviknat
Даже если рассматривать увольнение Тен Хага, наверное, все-таки не Поттер. В Челси он себя показал. Есть один свободный, тоже лысый, но я сомневаюсь, что получится его уговорить. А было бы интересно
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Igor Krupkin
только не это
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Kanonir152
Поттер вместо Тен Хаага - звучит как анекдот.
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Real_v_dushe
Потер будет гораздо лучше 7хага, тут почти любой будет лучше этого мошенника.
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Artem Gavrishov
Он уже показал, что не может работать в ТОП клубе. Не нужен он МЮ
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дон_бомжови
Ответ Чёрный тюльпан
Рэтклифф пусть Митчелла назначит и бабок даст, а тренера уже сам спортивный директор назначит. Не надо тут этого английского фаворитизма, итак всякое островное г... в клубе играет по типу Рашфордов, Маунтов, Мактомини и по списку (за исключением Шо и Уан-Биссаки). Поттер стрельнул чисто из-за структуры Брайтона, а на деле это физрук похлеще тен Хага. В Англии сейчас из местных только Хау есть, но зачем ему МЮ, когда есть Ньюкасл, где ему доверяют, а бабок не меньше?
а разве не Поттер создал эту структуру в Брайтоне?
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