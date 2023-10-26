Давид Де Хеа намекнул на свое возвращение в «Манчестер Юнайтед».

Испанец остается без работы с тех пор, как покинул «Олд Траффорд» в конце прошлого сезона.

SunSport сообщает, что «красные дьяволы» рассматривают возможность переподписать своего бывшего вратаря. Это связано с Андре Онаной, который отправится на Кубок африканских наций в январе.

32-летний Де Хеа намекнул, что возвращение не за горами.

В своей истории в социальных сетях он опубликовал фотографию пары вратарских перчаток, футбольных бутс и мяча.

Снимок сопровождался подписью: «Чувствую себя хорошо».