Давид Де Хеа намекнул на свое возвращение в «Манчестер Юнайтед»
Давид Де Хеа намекнул на свое возвращение в «Манчестер Юнайтед».
Испанец остается без работы с тех пор, как покинул «Олд Траффорд» в конце прошлого сезона.
SunSport сообщает, что «красные дьяволы» рассматривают возможность переподписать своего бывшего вратаря. Это связано с Андре Онаной, который отправится на Кубок африканских наций в январе.
32-летний Де Хеа намекнул, что возвращение не за горами.
В своей истории в социальных сетях он опубликовал фотографию пары вратарских перчаток, футбольных бутс и мяча.
Снимок сопровождался подписью: «Чувствую себя хорошо».
Подпись вратаря это намек на песню с одноименным названием, которую написали композиторы из Лондона, следовательно Де Хея намекает, что зимой перейдет в один из Лондонских клубов, и самое логичное это же конечно Челси
То что выложил это фото, может значить что угодно)
Так что может поедет тащить Лион?
А на фото слишком сухая земля. Еще видно, что газон среднего качества.
Предположу, что Де Хеа объявится в чемпионате Беларуси. К тому же у сборной Беларуси тренер тоже испанец.