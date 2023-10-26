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Давид Де Хеа намекнул на свое возвращение в «Манчестер Юнайтед»

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Давид Де Хеа намекнул на свое возвращение в «Манчестер Юнайтед».

Испанец остается без работы с тех пор, как покинул «Олд Траффорд» в конце прошлого сезона.

SunSport сообщает, что «красные дьяволы» рассматривают возможность переподписать своего бывшего вратаря. Это связано с Андре Онаной, который отправится на Кубок африканских наций в январе.

32-летний Де Хеа намекнул, что возвращение не за горами.

В своей истории в социальных сетях он опубликовал фотографию пары вратарских перчаток, футбольных бутс и мяча.

Снимок сопровождался подписью: «Чувствую себя хорошо».

13 комментариев

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Ksandvankneshas
С чего вы решили, что он про возвращение в МЮ?
+9
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+9
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sLp
Так мало бреда,который связан с МЮ, давайте еще запостим эту "новость",не пойми откуда взявшуюся про Де Хеа. У нас есть второй вратарь,которого только подписали(это так для справки).
+3
0
+3
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Алексей Филиппов
Ну я тоже могу сову на глобус натянуть:
Подпись вратаря это намек на песню с одноименным названием, которую написали композиторы из Лондона, следовательно Де Хея намекает, что зимой перейдет в один из Лондонских клубов, и самое логичное это же конечно Челси
+3
0
+3
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Chechnya & MunUnited
Это будет круто 👍
+3
-1
+2
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Answer1
Ответ sLp
Так мало бреда,который связан с МЮ, давайте еще запостим эту "новость",не пойми откуда взявшуюся про Де Хеа. У нас есть второй вратарь,которого только подписали(это так для справки).
И которому до сих пор не дали сыграть и минуты, даже в КАЛе. Куда еще Де Хеа?
+1
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+1
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ten Hag
Так и намек на завершение карьеры можно увидеть
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Евгений Спартак
Катерина, не выдавайт ваши домыслы за новости спорта.
То что выложил это фото, может значить что угодно)
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stroozh
Да уж, намек яснее некуда))
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stroozh
Я конечно понимаю что слухи скорее всего преувеличены, но все таки если ДДХ вернется это будет еще один вопрос к руководству, нахрена его отпускали?
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Диванный критик
Если не ошибаюсь, то эти мячи UHLSPORT ELYSIA использовались Лиге 1 во Франции.
Так что может поедет тащить Лион?
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stanvixx
Ответ Chechnya & MunUnited
Это будет круто 👍
Это не будет круто. Ну отразит он там что то, ну допустим задаст какие то перформансы, а дальше то что? Давид - не системный игрок. Его не просто так убрали из клуба. Он, элементарно, не взаимодействует с командой, не взаимодействует даже со своей защитной линией! Он сам по себе. Его возвращение, это откат к устарелым не работающим в долгосрочную перспективу настройкам. С ним сейчас не просто так не хотят взаимодействовать топ клубы, поверьте. Если бы он действительно упирался в заоблачную зарплату и был охоч до денег, то уже пылил бы в Аравии. Но он хочет играть на высшем уровне в топах, а топам он не нужен. Самый важный вопрос: "почему".
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sLp
Ответ Answer1
И которому до сих пор не дали сыграть и минуты, даже в КАЛе. Куда еще Де Хеа?
Вот и я о чем. Только если понравилось возвращать игроков после Эванса 😂
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Диванный критик
Ответ Алексей Филиппов
Ну я тоже могу сову на глобус натянуть: Подпись вратаря это намек на песню с одноименным названием, которую написали композиторы из Лондона, следовательно Де Хея намекает, что зимой перейдет в один из Лондонских клубов, и самое логичное это же конечно Челси
Если посмотреть погоду в Лондоне, то видно, что там дождь идет непрерывно.
А на фото слишком сухая земля. Еще видно, что газон среднего качества.
Предположу, что Де Хеа объявится в чемпионате Беларуси. К тому же у сборной Беларуси тренер тоже испанец.
+1
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